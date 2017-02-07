Кабмин усовершенствовал корпоративное управление "Укрзализныцей"

Сегодня, 13:50

Отныне все решения относительно компании принимаются коллегиально на заседании правительства

Фото: kmu.gov.ua/
Фото: kmu.gov.ua/

Правительство внесло изменения в устав публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", постановление №52 принято на заседании Правительства 18 января 2017 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

Соответствующее решение принято с целью усовершенствования управления Кабинетом Министров Украины, как единственным акционером и учредителем публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", корпоративными правами государства как в отношении этого общества, так и в отношении целого ряда стратегических для государства предприятий, сказано в сообщении.

Отмечается, что до сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабинетом министров Министерству инфраструктуры.

"Своим решением правительство отозвало эти делегированные функции – отныне все решения относительно управления компанией и ее отчетности будут приниматься Мининфраструктуры не единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и Министр инфраструктуры. Минэкономразвития предоставлены лишь полномочия по подготовке проектов таких решений.
Вместе с тем в условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как ПАО "Укрзализныця", чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в Устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе", – поясняют в КМУ.

Также будет изменен состав наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство.

Этим решением устав ПАО "Укрзализныця" приведен в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности", принятым Верховной Радой Украины 02.06.2016 г. в рамках реформы корпоративного управления субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Переходными положениями указанного закона требуется привести уставы и внутренние положения этих субъектов хозяйствования в соответствие с принятым законом.

При этом отмечается, что с момента создания ПАО "Укрзализныця" всегда находилась в управлении Кабинета министров согласно действующему законодательству, а именно: закону Украины "Об особенностях создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" и постановлению Кабинета Министров от 25 июня 2014 г. № 200 "О создании публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".
Кроме того, статьями 2 и 9 указанного выше закона и пунктами 25 и 26 Устава ПАО "Укрзализныця" установлено, что учредителем и единственным акционером общества является государство в лице Кабинета министров Украины. Управление корпоративными правами государства относительно общества с момента его создания осуществляет Кабинет министров Украины.

Пунктами 54 и 55 Устава общества также установлено, что высшим органом публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" является общее собрание, функции которого выполняет Кабинет Министров Украины, и определены полномочия, относящиеся к его исключительной компетенции.

Напомним, что в 2016 году компания после прихода нового менеджмента получила уже несколько сотен миллионов прибыли в отличие от 2015 года, который "Укрзализныця" закончила с убытком около 16 млрд грн.
кабмин, укрзализныця, мининфраструктуры, минэкономики, гройсман, Омелян, Бальчун

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Источник:

"Сегодня"

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