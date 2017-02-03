Кабмин увидел оживление экономики Украины
Рост промпроизводства впервые за пять лет составил 2,4%
Внутренний валовый продукт (ВВП) Украины по итогам 2016 года вырос примерно на 2%. Такие данные обнародовало Минэкономики Украины.
"В целом по результатам 2016 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%", – отмечается в материалах ведомства.
Кроме того, рост промышленного производства по итогам года составил 2,4% – впервые с 2011 г.
"Ппервые с 2012 года сводный индекс производства продемонстрировал рост. По итогам 2016 года Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году", – добавляют в ведомстве.
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