Кабмин выделил миллиард гривен на модернизацию школы

Сегодня, 05:22

 Кроме того, зарплаты учителей вырастут на четверть с Нового года


Миллиард на начальное образование. Столько денег на модернизацию школы закладывает Кабмин в бюджете на 2018 год. Кроме того, зарплаты учителей вырастут на четверть с Нового года. Правда, не учебного, а календарного. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня средняя зарплата молодого педагога около 5 тысяч гривен. Учителя первой и высшей категорий получают больше шести.

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"Мы будем инвестировать в образование и это принципиально! Заработная плата является одной из ключевых задач бюджета на 2018 год. Заработная плата учителей возрастет. Я вам это обещаю на 25 процентов. Не менее 25 процентов в следующем году", – заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что реформа образования является одним из первых приоритетов властей. Глава государства уверен, что современное среднее образование в Украине должно ориентироваться не на накопление знаний, а на их практическое применение.
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"Сегодня"

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