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Кабмин выделил миллиарды на повышение "минималки" бюджетникам http://www.segodnya.ua/img/article/7872/22_main.1484134065.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/22_tn.1484134065.jpg Экономика Поводов для сокращений персонала нет, считает вице-премьер Розенко

Кабмин выделил миллиарды на повышение "минималки" бюджетникам

Сегодня, 13:26

Поводов для сокращений персонала нет, считает вице-премьер Розенко

Кабмин выделил миллиарды на повышение "минималки" бюджетникам
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Правительство дополнительно выделило 40 млрд грн на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сегодня во время заседания заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает "Еспресо.TV".

"Еще раз хочу напомнить, что правительство дополнительно выделило 40 миллиардов гривен для работников бюджетной сферы по повышению минимальной заработной платы до 3200 гривен. Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований ни для сокращения персонала, ни для перевода людей на неполный рабочий день", — отметил Розенко.

Он предложил немедленно систематизировать информацию, которая поступает к правительственного контактного центра относительно таких нарушений, и передать ее Министерству социальной политики и государственной инспекции труда.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине вдвое выросла минимальная зарплата – до 3200 грн.
розенко, Павел Розенко, рабочий день

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