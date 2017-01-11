Кабмин выделил миллиарды на повышение "минималки" бюджетникам

Правительство дополнительно выделило 40 млрд грн на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сегодня во время заседания заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает "Еспресо.TV".

"Еще раз хочу напомнить, что правительство дополнительно выделило 40 миллиардов гривен для работников бюджетной сферы по повышению минимальной заработной платы до 3200 гривен. Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований ни для сокращения персонала, ни для перевода людей на неполный рабочий день", — отметил Розенко.

Он предложил немедленно систематизировать информацию, которая поступает к правительственного контактного центра относительно таких нарушений, и передать ее Министерству социальной политики и государственной инспекции труда.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине вдвое выросла минимальная зарплата – до 3200 грн.