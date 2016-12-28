Кабмин взялся за долги Одесского припортового завода

Долги ОПЗ перед "Нафтогазом" будут реструктуризированы на два года

Кабинет министров Украины решил реструктуризировать долг ПАО "Одесский припортовый завод" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на два года. Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании в Киеве.

"Принятие проекта распоряжения обеспечит реструктуризацию долга перед НАК: начиная с 1 апреля 2017 года начнется выплата равными долями сроком на два года без начисления процентов", – сказал глава Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя соответствующий проект решения.

Одесский припортовый завод за прошлую неделю нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд грн.

Отметим, что с момента принятия Кабмином решения о возложении на НАК специальных обязательств по поставке ОПЗ газа завод перечислил госхолдингу всего 5 млн грн.