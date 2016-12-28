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Кабмин взялся за долги Одесского припортового завода http://www.segodnya.ua/img/article/7838/87_main.1482925189.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/87_tn.1482925189.jpg Экономика Долги ОПЗ перед "Нафтогазом" будут реструктуризированы на два года

Кабмин взялся за долги Одесского припортового завода

Сегодня, 13:39

Долги ОПЗ перед "Нафтогазом" будут реструктуризированы на два года

Одесский припортовый завод наращивает долги перед &quot;Нафтогазом&quot;. Фото: dumskaya.net
Одесский припортовый завод наращивает долги перед "Нафтогазом". Фото: dumskaya.net

Кабинет министров Украины решил реструктуризировать долг ПАО "Одесский припортовый завод" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на два года. Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании в Киеве.

"Принятие проекта распоряжения обеспечит реструктуризацию долга перед НАК: начиная с 1 апреля 2017 года начнется выплата равными долями сроком на два года без начисления процентов", – сказал глава Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя соответствующий проект решения.

Одесский припортовый завод за прошлую неделю нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд грн.

Отметим, что с момента принятия Кабмином решения о возложении на НАК специальных обязательств по поставке ОПЗ газа завод перечислил госхолдингу всего 5 млн грн.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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