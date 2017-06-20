Как изменится жизнь украинцев: зарплаты, налоги и инфляция до 2020 года

В Украине презентовали проект бюджетной резолюции на три года. Согласно документу, ежегодно минимальные зарплаты будут расти на 6 – 16%, а темпы роста цен постепенно замедлятся до 5%. Сайт "Сегодня" ознакомился с документом и выяснил, как может измениться жизнь украинцев в ближайшие несколько лет.

Как вырастут зарплаты в Украине

Уже в 2018 году, согласно бюджетной резолюции, в Украине на 523 гривни вырастут минимальные зарплаты. В начале этого года минималку подняли в два раза – с 1600 до 3200 гривен, пересматривать минимальную зарплату в 2017-м больше не будут. Но уже в следующем году работодатели должны платить сотрудникам не меньше 3723 гривен, в 2019-м минималку поднимут до 4173, а в 2020-м – до 4425 гривен. Таким образом, ежегодно социальные стандарты будут поднимать на 6 – 16%

Ранее минимальную зарплату увеличивали как минимум на уровень инфляции в стране. В кризисные 2015 и 2014 года эту норму нарушали. Так, в 2014 году цены выросли на 24,9%, а социальные стандарты "заморозили". В 2015-м индекс инфляции достиг рекордных для современной Украины 43,3%, в то время как соцстандарты проиндексировали всего на 14,3%.

Как поясняют эксперты, минимальная зарплата хоть и устанавливается по решению правительства, однако размер ее должен зависеть от экономической ситуации в стране. В идеале минималка должна составлять 60% от средней по стране зарплаты. При этом последствий повышения минимальной зарплаты несколько: растут доходы самых бедных украинцев, увеличиваются штрафы для работодателей, часть предприятий должны увеличить фонд заработной платы, растут отчисления в Пенсионный фонд.

"Когда у нас правительство в прошлом году решило оторвать минимальную зарплату от прожиточного минимума, оно не придумало, чем это заменить. Нужно новое решение, на что ориентироваться, как теперь устанавливать минимальную зарплату. Объективно говоря, хорошо, когда минимальная зарплата – 60% от средней. Тогда было бы больше стимулов работать на любой работе. Но нужно смотреть, как отличаются условия труда, какой характер работы. Правильно будет, если не само правительство решит, а чтобы перед этим провели консультации с социальными партнерами", – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований при НАН Лидия Ткаченко.

Министерство финансов также рассчитало прогнозируемый рост средних зарплат. Так, в этом году средняя зарплата украинцев достигнет 7104 гривен, в следующем году этот показатель может увеличиться до 8629 гривен, в 2019-м – 9540 гривен, а в 2020-м – 10 537 гривен.

Как вырастут цены

Высокая инфляция – нормально для развивающейся экономики, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В странах с развитой экономикой цены растут в среднем в пределах одного-двух процентов за год. Так, во время мирового кризиса 2008-го в Украине уровень инфляции достиг 22,3%, а в странах Европейского союза – всего 3,4%. По итогам прошлого года в ЕС цены выросли всего на 1,66%, а в Украине – на 12,4%.

"Главное не то, как растут цены, а как растет покупательская способность населения. При любой инфляции, если доход населения растет быстрее, инфляция не страшна", – поясняет директор аналитического департамента "Concorde Capital" Александр Паращий

При высокой инфляции деньги быстро обесцениваются. Даже если рост доходов опережает рост цен, приумножить или даже сохранить свои сбережения при условии высокой инфляции достаточно сложно.

Согласно бюджетной резолюции, в ближайшие несколько лет темпы роста индекса инфляции значительно сократятся. Так, по итогам этого года цены могут вырасти на 11,2%, в следующем году – на 7%, в 2019-м – на 5,9%, а уже в 2020 году – 5%.

"Данный показатель вполне реален. Его выполнение возможно при условии роста объема внешней торговли, как следствие, стабилизации нашего торгового баланса, вследствие чего мы будем свидетелями стабилизации курса и в том числе инфляции. Ведь большая часть товаров, которые мы потребляем или перерабатываем, импортируются, из-за чего изменение курса влечет за собой и изменение цен", – поясняет аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

К слову, также Министерство финансов предполагает снижение дефицита госбюджета и сокращения объема государственного долга.

Как могут измениться штрафы и налоги

Налог на недвижимость. Ежегодно украинцам, которые владеют недвижимостью общей площадью больше установленной нормы (норму определяет местная власть), приходится платить налог за каждый "лишний" квадрат. Местные советы имеют право самостоятельно определить процентную ставку налога (от 0 до 1,5% от минимальной зарплаты) и площадь недвижимости, которая налогом не облагается (от 60 квадратных метров за квартиру, от 120 – за дом, и от 180 квадратных метров за суммарную площадь дома и квартиры).

К примеру, Киевсовет принял решения за каждый "лишний" квадратный метр собирать 1% от минимальной зарплаты. Киевлянину, который владеет двумя квартирами общей площадью 140 квадратных метров, придется заплатить налог за 80 квадратов (норма для квартир в столице – 60 квадратных метров). При этом стоит учитывать, что процент от минимальной зарплаты берется за прошлый год. Так, в следующем году за 80 квадратов придется заплатить 2560 гривен, а если минималка будет расти, как предусмотрено в бюджетной резолюции, то в 2019-м 80 "лишних квадратов" будут стоить уже 2978 гривен.

Штрафы. "Большинство штрафов рассчитываются не от минимальной заработной платы. В частности, все штрафы, определенные в Кодексе Украины об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе, определяются как определенное количество необлагаемых минимумов доходов граждан (17 гривен)", – рассказывает руководитель практики Решения и споров JUSCUTUM Антон Куц.

Платить придется больше работодателям, которые нарушают Трудовое законодательство. Если сейчас за каждого неоформленного сотрудника положен штраф в размере 96 тысяч гривен (30 минимальных зарплат), уже в 2020-м за это же нарушение придется заплатить 132 тысяч. Такой же штраф положен в том случае, если сотрудник оформлен на половину ставки, а фактически работает полный рабочий день. Если работодатель дополнительно не оплачивает работу в ночное время и на выходных – придется заплатить штраф в размере 10 минимальных зарплат – 32 тысяч гривен на данный момент и больше 37 тысяч в следующем году.

Как отмечает Антон Куц, минималка также имеет значение при отнесении правонарушения к категории преступления. Например, кража является преступлением, если стоимость украденного превышает 10% от минималки. Сейчас это 320 гривен.