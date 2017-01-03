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Как меньше платить за свет, и когда подорожает электроэнергия http://www.segodnya.ua/img/article/7821/85_main.1482427569.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/85_tn.1482427569.jpg Экономика Очередное подорожание электроэнергии ожидается в марте 2017-го 

Как меньше платить за свет, и когда подорожает электроэнергия

Сегодня, 06:38

Очередное подорожание электроэнергии ожидается в марте 2017-го 

Как меньше платить за свет. Фото: basov.com.ua
Как меньше платить за свет. Фото: basov.com.ua

В Украине за последние несколько лет электроэнергия для украинцев подорожала в несколько раз. На тариф потребители повлиять не могут, однако существенно снизить свое потребление, а вместе с тем и суммы в платежках может любая семья. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как меньше платить за электроэнергию.

Больше всего электроэнергии, объясняет менеджер по управлению проектами ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, потребляет холодильник. При этом на его энергопотребление влияет несколько факторов: температура в помещении, близость к стене, а главное – класс энергопотребления. Новые холодильники класса "А" и выше используют меньше свет, а старые – больше. В среднем холодильник за месяц наматывает от 30 до 70 киловатт*час.

Электрическая плита за час может "съедать" 1,6 кВт электроэнергии. Если каждый день пользоваться плитой один час, за месяц "накрутит" до 50 кВт*час.

Если ежедневно по пять часов пользоваться компьютером и монитором средней мощности, за день может намотать 1,1 кВт*час, а за месяц – 33 кВт*час. На данный момент, при использовании более 100 кВт, за 33 кВт придется заплатить 42,5 гривни. Владельцам геймерского системного блока с большим монитором придется платить больше – до 90 кВт*час (116 гривен), при условии, если ежедневно пользоваться компьютером по пять часов.

В то же время даже современный телевизор, если им пользоваться не больше пяти часов ежедневно, за месяц вряд ли намотает больше 20 кВт*час (25,8 гривен).
Напомним, что с апреля 2015 года НКРЭКУ повышает тарифы для населения согласно четкому графику в 5 этапов, 4 из которых уже состоялись. В итоге свет для украинцев с 2015 по 2017 годы подорожает в 2,6 раза:
* с 30,8 до 90 копеек за кВт*час при объеме потреблении до 100 кВт*час в месяц;
* с 41,9 до 186 копеек кВт*час при потреблении свыше 100 и до 600 кВт*час в месяц;
* с 134 до 168 копеек кВт*час за объем, потребленный свыше 600 кВт*час в месяц.

Чтобы платить меньше, эксперт советует:

  • выключать за собой свет
  • не оставлять на ночь включенные электроприборы
  • прикручивать на ночь бойлер
  • заменить лампочки накаливания в тех местах, где чаще всего горит свет
  • если есть возможность, заменить старые электроприборы на новые – с высоким классом энергоэффективности
температура, свет, электроэнергия, потребители, холодильник, электроприборы, НКРЭКУ

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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