Как вырастут налоги в Украине в 2017 году

Украинцы заплатят 18% на большинство видов доходов, 5% при продаже квартиры и не более 3% от минзарплаты за квадратный метр жилья

Когда к собравшему скудный урожай первобытному земледельцу подходил его сородич помощнее, с дубиной наперевес, и спрашивал, не хочет ли тот поделиться, — это были времена беззакония, анархии и разбоя. А когда этот дележ был превращен в нечто системное и абсолютно неизбежное — то есть налоги, — тогда и появились государство, цивилизация и порядок. На протяжении тысячелетий лучшие государственные умы трудились над изобретением и совершенствованием податей, так что невозможно даже перечислить все достижения в данной сфере. Были налоги на воздух и на пыль, на окна и на дымоходы, на воробьев и бани, на тень и на солнце, на туалеты и отсутствие оных, на бороды и уши, на секс и на бездетность, на взятки и на лечение зубов…

В современном мире подобное творческое разнообразие не столь приветствуется. Все официальные требования поделиться, адресуемые гражданину, обычно относятся к его текущим доходам и/или имеющемуся у него имуществу (например, недвижимости). Как это выглядит в Украине с учетом действующей версии Налогового кодекса, нам помогал разобраться адвокат Международной адвокатской компании Александр Качура.

ЧТО ЗАПЛАТИМ ЗА ИМУЩЕСТВО

"Что касается налога на недвижимость, то в 2017 году изменений пока не предусмотрено, — говорит Александр Качура. — Напомним: необходимость уплаты налога касается как граждан Украины, так и иностранцев, которые имеют в собственности недвижимость в Украине. Облагается как жилая недвижимость (квартира, дом), так и нежилая".

Ставки налога для объектов недвижимости устанавливаются по решению местных органов власти, но в размере, не превышающем 3% размера минимальной заработной платы (то есть не более 96 грн), установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. м.

Также предусмотрено уменьшение базы налогообложения:

для квартиры/квартир независимо от их количества — на 60 кв. м;

независимо от их количества — на 60 кв. м; для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. м;

независимо от их количества — на 120 кв. м; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей), — на 180 кв. м.

ЗЕМЛЯ. Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от этой оценки. А для сельхозугодий и земель общего пользования — не более 1%.

Предусмотрено освобождение от уплаты налога следующих групп лиц: инвалидов первой и второй группы; физлиц, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; пенсионеров (по возрасту); ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты"; физлиц, признанных законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в пределах граничных норм, для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га; для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га; для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га; для ведения садоводства — не более 0,12 га.

СКОЛЬКО И КАК

В подавляющем большинстве случаев наши доходы облагаются налогом по ставке 18%. Допустим, вам начислили неплохую для наших мест зарплату в 10 тыс. грн. Тогда подоходный налог составит 1800 грн. Плюс не забудем военный сбор 1,5% — то есть в данном случае 150 грн. Таким образом, на руки вы получите 8050 грн.

Подобная нехитрая схема работает почти всегда, но есть ряд исключений. Например, доход от продажи объекта недвижимости или объекта незавершенного строительства облагается по ставке 5%. Эту же долю придется отдать государству за продажу объекта движимого имущества.

Волшебная ставка в 5% возникает еще в некоторых случаях: так, по ней облагается стоимость любого объекта наследования, если его наследуют не члены семьи первой степени родства. Это же касается и подарков от физических лиц. И те же 5% вы платите как налог с дивидендов по акциям и корпоративным правам, которые вы получаете от предприятия, работающего на общей системе налогообложения (если это предприятие не платит налог на прибыль, с вас берут уже знакомые 18%).

ПО ПРАВИЛАМ. В подоходном налоге приятно то, что большинство из нас никак не напрягается для его уплаты. Более того — фактически даже не замечает этого процесса. За нас с бюджетом рассчитывается наш работодатель. Более того: если вы получаете доходы только от налоговых агентов (то есть тех, кто обязан удерживать и передавать в бюджет соответствующие налоги), то вам и годовую декларацию подавать не надо.

Кстати, налоговый агент — это не только работодатель: им может быть банк или кредитный союз, который выплачивает вам проценты за вклад, компания, по акциям которой вы получаете дивиденды. Это может быть и арендатор вашего земельного участка или другого объекта недвижимости, если он — юридическое лицо. А вот если вашу недвижимость арендует простое физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйственной деятельности, то за начисление и уплату налога ответственны уже лично вы. Платить надо ежеквартально, в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. И вот в этом случае сумма полученного в течение года дохода и уплаченного налога должны отражаться в годовой налоговой декларации.

Разные виды доходов могут иметь свои особенности начисления и уплаты налога. Иногда там нет ничего сложного, и у вас мало шансов что-то сделать не так. Например, если продаваемая вами квартира должна облагаться налогом, об этом вам не забудут напомнить ни риелтор, ни нотариус. Более того: нотариус не имеет права "освятить" сделку без наличия оценочной стоимости вашей квартиры. А есть виды доходов, налогообложение которых богато нюансами. Например, если вы всерьез решили зарабатывать на инвестиционной деятельности, то обязательно выкройте часок и почитайте соответствующие разделы Налогового кодекса.