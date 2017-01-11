Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Как вырастут налоги в Украине в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7870/56_main.1484116408.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/56_tn.1484116408.jpg Экономика Украинцы заплатят 18% на большинство видов доходов, 5% при продаже квартиры и не более 3% от минзарплаты за квадратный метр жилья

Как вырастут налоги в Украине в 2017 году

Сегодня, 08:30

Украинцы заплатят 18% на большинство видов доходов, 5% при продаже квартиры и не более 3% от минзарплаты за квадратный метр жилья

Ставка налога на недвижимость не может быть выше 96 грн за кв. м. Фото: Pixabay
Ставка налога на недвижимость не может быть выше 96 грн за кв. м. Фото: Pixabay

Когда к собравшему скудный урожай первобытному земледельцу подходил его сородич помощнее, с дубиной наперевес, и спрашивал, не хочет ли тот поделиться, — это были времена беззакония, анархии и разбоя. А когда этот дележ был превращен в нечто системное и абсолютно неизбежное — то есть налоги, — тогда и появились государство, цивилизация и порядок. На протяжении тысячелетий лучшие государственные умы трудились над изобретением и совершенствованием податей, так что невозможно даже перечислить все достижения в данной сфере. Были налоги на воздух и на пыль, на окна и на дымоходы, на воробьев и бани, на тень и на солнце, на туалеты и отсутствие оных, на бороды и уши, на секс и на бездетность, на взятки и на лечение зубов… 

В современном мире подобное творческое разнообразие не столь приветствуется. Все официальные требования поделиться, адресуемые гражданину, обычно относятся к его текущим доходам и/или имеющемуся у него имуществу (например, недвижимости). Как это выглядит в Украине с учетом действующей версии Налогового кодекса, нам помогал разобраться адвокат Международной адвокатской компании Александр Качура.

ЧТО ЗАПЛАТИМ ЗА ИМУЩЕСТВО

"Что касается налога на недвижимость, то в 2017 году изменений пока не предусмотрено, — говорит Александр Качура. — Напомним: необходимость уплаты налога касается как граждан Украины, так и иностранцев, которые имеют в собственности недвижимость в Украине. Облагается как жилая недвижимость (квартира, дом), так и нежилая".

Ставки налога для объектов недвижимости устанавливаются по решению местных органов власти, но в размере, не превышающем 3% размера минимальной заработной платы (то есть не более 96 грн), установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. м.

Также предусмотрено уменьшение базы налогообложения:

  • для квартиры/квартир независимо от их количества — на 60 кв. м;
  • для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. м;
  • для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей), — на 180 кв. м.

ЗЕМЛЯ. Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от этой оценки. А для сельхозугодий и земель общего пользования — не более 1%.

Предусмотрено освобождение от уплаты налога следующих групп лиц: инвалидов первой и второй группы; физлиц, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; пенсионеров (по возрасту); ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты"; физлиц, признанных законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в пределах граничных норм, для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га; для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га; для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га; для ведения садоводства — не более 0,12 га.

СКОЛЬКО И КАК

В подавляющем большинстве случаев наши доходы облагаются налогом по ставке 18%. Допустим, вам начислили неплохую для наших мест зарплату в 10 тыс. грн. Тогда подоходный налог составит 1800 грн. Плюс не забудем военный сбор 1,5% — то есть в данном случае 150 грн. Таким образом, на руки вы получите 8050 грн.

Подобная нехитрая схема работает почти всегда, но есть ряд исключений. Например, доход от продажи объекта недвижимости или объекта незавершенного строительства облагается по ставке 5%. Эту же долю придется отдать государству за продажу объекта движимого имущества.

Волшебная ставка в 5% возникает еще в некоторых случаях: так, по ней облагается стоимость любого объекта наследования, если его наследуют не члены семьи первой степени родства. Это же касается и подарков от физических лиц. И те же 5% вы платите как налог с дивидендов по акциям и корпоративным правам, которые вы получаете от предприятия, работающего на общей системе налогообложения (если это предприятие не платит налог на прибыль, с вас берут уже знакомые 18%).

ПО ПРАВИЛАМ. В подоходном налоге приятно то, что большинство из нас никак не напрягается для его уплаты. Более того — фактически даже не замечает этого процесса. За нас с бюджетом рассчитывается наш работодатель. Более того: если вы получаете доходы только от налоговых агентов (то есть тех, кто обязан удерживать и передавать в бюджет соответствующие налоги), то вам и годовую декларацию подавать не надо.

Кстати, налоговый агент — это не только работодатель: им может быть банк или кредитный союз, который выплачивает вам проценты за вклад, компания, по акциям которой вы получаете дивиденды. Это может быть и арендатор вашего земельного участка или другого объекта недвижимости, если он — юридическое лицо. А вот если вашу недвижимость арендует простое физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйственной деятельности, то за начисление и уплату налога ответственны уже лично вы. Платить надо ежеквартально, в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. И вот в этом случае сумма полученного в течение года дохода и уплаченного налога должны отражаться в годовой налоговой декларации.

Разные виды доходов могут иметь свои особенности начисления и уплаты налога. Иногда там нет ничего сложного, и у вас мало шансов что-то сделать не так. Например, если продаваемая вами квартира должна облагаться налогом, об этом вам не забудут напомнить ни риелтор, ни нотариус. Более того: нотариус не имеет права "освятить" сделку без наличия оценочной стоимости вашей квартиры. А есть виды доходов, налогообложение которых богато нюансами. Например, если вы всерьез решили зарабатывать на инвестиционной деятельности, то обязательно выкройте часок и почитайте соответствующие разделы Налогового кодекса.
недвижимость, налоги, доходы, квартиры, налог, квартира, нотариус, участок, участки, работодатель, ставка, дивиденды

Вы сейчас просматриваете новость "Как вырастут налоги в Украине в 2017 году". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ряполов Константин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Порошенко согласился на новые правила администрирования налогов. Фото пресс-службы

Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс

30 Декабря 2016, 10:18

Президент подписал закон, который меняет администрирование налогов

Бизнес

C крупного бизнеса стали собирать больше налогов. Фото: Pixabay

Крупный бизнес в Украине активизировался с уплатой налогов

30 Декабря 2016, 12:21

Фискалы увеличили сборы с крупных налогоплательщиков

Бизнес

Недобросовестные работодатели могут недоплачивать "серым" работникам. Фото из архива

Украинцы судятся с работодателями из-за "серых" зарплат

2 Января, 02:11

Единого мнения в Высшем суде нет: вердикты разнятся зависимо от регионов или вообще от случая к случаю

Авто

Латвийцев с иностранными номерами авто будут штрафовать. Фото: gadaauto.lv

В Латвии ввели "налог" на иностранные номера авто

1 Января, 05:39

Платить придется только гражданам страны и тем, кто имеет вид на жительство

Политика

Фото: М. Палинчак

ТОП-5 реформ, которые начнут менять жизнь украинцев в 2017

2 Января, 07:00

Предпринимателей ждут проверки, часть студентов лишили стипендий, а безвиз перенесли

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пригрозил обложить налогом популярную модель американских авто

3 Января, 18:22

Избранный президент Америки раскритиковал ввоз в США для продажи произведенных в Мексике автомобилей

Финансы

Какие налоги придется заплатить украинцам. Фото: frenchparis.ru

Налоги по-новому: сколько украинцам придется отдать государству в 2017-м

7 Января, 07:09

В 2017 году всем предпринимателям придется платить ЕСВ, а владельцам "лишних" квадратов придется заплатить налог на недвижимость

Бизнес

"Спящие" ФОПы в Украине закрываются. Фото из архива

В Раде предложили переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП

Вчера, 10:41

Физлиц-предпринимателей с нового года обязали платить ЕСВ, даже если бизнес не приносит дохода

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.