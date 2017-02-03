Как украинцы платят за коммуналку: больше всего долгов за газ, отопление и горячую воду

Украинцы стали хуже рассчитываться за "коммуналку", подсчитала Госслужба статистики. Если в 2015 году за пользование водой, газом и электричеством оплачивали 95% от сумм, выставленных в счетах, то в 2016-м — всего 83%. Даже за электроэнергию, где год назад в целом по стране была переплата в 13%, сейчас имеем недоплату в 0,7%, то есть оплачено всего 99,3%. "Сегодня" выяснила, где в стране самые ответственные пользователи и какие услуги оплачивают хуже всего.

ЗА ЧТО ДОЛЖНЫ. По расчетам Госстатистики, в 2016 г. украинцы выложили из своих карманов на оплату газа, электрики, тепла, воды и т. д. 60 млрд грн из 72,5 млрд грн, выставленных к оплате. Это меньше, чем год назад, тогда оплатили 62 млрд грн из 64-х. По видам услуг ситуация разная: кроме электроэнергии лучше всего оплачивают пользование холодной водой (в городах), уборку придомовой территории и вывоз мусора. Хуже всего рассчитываются за газ (в сельской местности, где он используется для обогрева частных домов), а также за отопление и горячую воду в городских многоэтажках. По разному платят и в зависимости от области (см. инфографику). Например, на Сумщине долги за "коммуналку" в среднем составляют 60% от выставленных счетов, в Ивано-Франковской области долгов 54%, зато на Ровенщине недоплаты нет вовсе, не только в целом, но и по отдельным видам услуг. Отметим также, что плохо платят за "коммуналку" и в Киеве, где заработки самые высокие в стране (в среднем за 2016 год около 9000 грн "грязными"). А оплачено только 85% от выставленных сумм, в том числе за горячую воду и тепло всего 81%. При этом год назад киевляне не только вовремя платили, но и погашали старые долги — уровень оплаты за 2015 год составил 104%.

ЭКСПЕРТЫ. Как и прогнозировали ранее эксперты "Сегодня", с началом отопсезона платить за ЖКУ стали хуже. По словам экс-министра ЖКХ, председателя Союза собственников жилья Украины Алексея Кучеренко, люди сначала оплачивают ту услугу, за долги по которой их быстро могут ее лишить (обрезать электропровода гораздо проще, чем выключить горячую воду). А остальные услуги оплачивают в зависимости от наличия денег, которых часто не хватает, если не положена субсидия. Экономист Виктор Лисицкий говорит, что нет долгов у тех, кто оформил субсидии, но это в основном жители небольших квартир, где расходы по социальным нормам (например, 1,6 куб. м горячей воды и 2,4 куб. м холодной) покрываются полностью. Накопленные долги будут постепенно погашены летом, когда закончится отопсезон. Тогда уровень оплаты "коммуналки" снова увеличится, прогнозирует Лисицкий. А почему в одних регионах хронически платят больше, в других меньше, президент Украналитцентра Александр Охрименко объясняет уровнем работы местных властей: "Если чиновники активно помогают людям оформить субсидии, в таких регионах долгов меньше. Кроме того, в 2015 году у людей еще были "заначки" денег и цены были меньше".

Сколько платят дома и квартиры

Мы посчитали, сколько составляет в процентах стоимость разных услуг для частного дома (обогрев газом) и для многоэтажки.

В стране 14 млн домохозяйств, средняя цена платежки на одно хозяйство равна примерно 600 грн в месяц. По данным Госстатистики, газа за год население использовало на 37,3 млрд грн, электроэнергии на 20 млрд грн, тепла — на 19,6 млрд грн, холодной воды — на 7 млрд грн. За содержание домов выставлены счета на 7,4 млрд грн, а вывоз мусора обошелся в 1 млрд. По данным "Нефтегаза", народ сжигает в газовых плитах 1,2 млрд куб. м в год, остальной газ идет на отопление в частном секторе. Получаем, что у домов платежка за комуслуги зимой состоит на 80% из оплаты за газ, на 19% — за свет и примерно 1% — за мусор. В квартире: 60% за отопление, 20% — за горячую воду, 5% — за ток, 3% — за придомовую территорию и 2% за вывоз мусора. Итог: летняя сельская платежка в 5 раз "легче" зимней, летняя городская — в 2,5 раза "легче".