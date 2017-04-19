Как украинцы разбогатеют в мае: какие выплаты повысят в результате индексации

Социальные стандарты вырастут в мае всего на 5,2%, как предполагают в Кабмине, это должно покрыть рост цен

Уже через несколько недель украинцам проиндексируют социальные стандарты. Согласно закону, минимальная пенсия, зарплата и прожиточный минимум должны расти как минимум на уровень инфляции. Минимальную зарплату в 2017-м поднимать больше не будут, в то же время пенсии и привязанные к прожиточному минимуму выплаты пересчитают первого мая. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько и когда "разбогатеют" украинцы.

На что повлияет новый прожиточный минимум

С января по май этого года прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 1544 гривен, в следующем месяце его поднимут до 1624 гривен. Правда, как признают в Минсоцполитики, реальный прожиточный минимум для украинца почти в два раза выше.

То есть установленной прожиточным минимум суммы не хватит даже на самый минимальный набор товаров и услуг. "Правительство утвердило обновленные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для определения фактического прожиточного минимума. Расчет стоимостной величины этих наборов и определил величину реального прожиточного минимума в 2017 году – 3200 гривен", – сказал на заседании Рады в прошлом году министр соцполитики Андрей Рева.

Прожиточный минимум в Украине – условная величина, поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Отменить его сложно, так как определение "прожиточный минимум" встречается даже в Конституции, и для изменений необходимо собрать 300 голосов народных депутатов. А для увеличения прожиточного минимума до реального уровня цен, у государства нет денег.

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"Есть очень много критики по оценке прожиточного минимума. Там с одной стороны, например, для пенсионеров так и не заложили расходы на транспорт, хотя все время грозятся отменить льготы на бесплатный проезд. Очень мало лекарств, но есть расходы на посещение театров, покупку книг. Прожиточный минимум очень часто критикуют. Да и размер прожиточного минимума не соответствуют реальной стоимости наборов продуктов и товаров. Действительно, что-то поднимают, но сам прожиточный минимум это уже условная величина. Я так понимаю, что отменить его совсем боятся, он даже фигурирует в Конституции. С другой стороны, сделать его нормальным, сейчас нет просто денег", – рассказывает эксперт.

Какие выплаты вырастут с первого мая

ПЕНСИЯ ПО УТРАТЕ КОРМИЛЬЦА И ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ. В случае смерти одного из родителей одинокая мать или отец имеют право на ежемесячную пенсию на ребенка до 18 лет (для студентов до 23 лет). Размер этой пенсии зависит от прожиточного минимума и дохода семьи. Так, от прожиточного минимума на ребенка отнимают среднемесячный доход семьи на одного человека. Разницу одинокому родителю выплачивают ежемесячно.

К примеру, семья из трех человек имеет совокупный доход в четыре тысячи гривен. На одного человека – 1333 гривен. При этом, до первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет – 1689 гривен. Соответственно, размер пенсии составляет всего 355 гривни. После первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет увеличат до 1777 гривен, если доход семьи не изменится, пенсия вырастет до 444 гривен.

Украинская семья считается малоимущей, если их совокупных доход меньше прожиточного минимума на семью. При этом государство гарантирует, что такие семьи будут получать как минимум прожиточный минимум, поэтому разницу между доходом семьи и минималкой компенсируют пособием.

К слову, при этом в законе отмечается, что право на пособия не имеют семьи с безработными (если трудоспособный член семьи сидит дома как минимум три месяца).

Если после индексации прожиточного минимума доход семьи не изменится, размер пособия вырастет.

ПЕНСИИ. Украинские пенсионеры получают не меньше 1247 гривен, в мае пенсии поднимут до 1312 гривен. Кроме того, в октябре украинцам обещают "осовременить" выплаты. Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии украинцев необходимо "осовременивать". Последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на "заслуженном отдыхе" имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.

Как рассчитывается пенсия:

П = Зп * КЗ * Кс

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)

Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35)

По данным Минсоцполитики, часть пенсий рассчитаны с учетом средней зарплаты 1917,91 гривен. К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривни доплачивают из Пенсионного фонда.

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее "осовременивание" пенсий с учетом нового показателя средней зарплаты. Как сообщил источник "Сегодня" в рабочей группе министерства по подготовке "осовременивания", пенсии повысят с учетом средней зарплаты 3764 гривен. При этом коэффициент страхового стажа сократят с 1,35 до

После "осовременивания" эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.

КАК ПЕРЕСЧИТАЮТ СУБСИДИИ. При расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы), платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

К примеру, общий доход семьи из четырех человек – 3200 гривен. По 800 гривен на каждого. Согласно указанной выше формуле, можно рассчитать сумму обязательного платежа: 800 / 1544 / 2 * 15% = 3,8% от общего дохода, то есть за коммуналку семья отдаст 121,6 гривни. В мае, после роста минималки, эта же семья с минимальной зарплатой на четверых заплатит за коммуналку 115,2 гривни, то есть на шесть гривен меньше.

От соотношения дохода семьи к прожиточному минимуму также зависит размер субсидии. Если доход не меняется, а прожиточный минимум растет – размер субсидии для украинцев увеличивается.

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При этом размер субсидии для семей с безработными сократится. С середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил замминистра социальной политики Виталий Мущинин, будут учитывать его доход в размере двух прожиточных минимумов (на данный момент – 3200 гривен). Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума.

Так, если семья из 4 трудоспособных человек имеет совокупный доход 10 тысяч гривен, но при этом один из членов семьи официально не работает, при начислении субсидии будет считать, что семья зарабатывает 13,2 тысяч гривен. То есть субсидия безработному положена на том же уровне, что и субсидия для украинца с минимальной зарплатой.

Индексация может не покрыть даже рост инфляции

За первые три месяца 2017 уровень инфляции в Украине составил 3,9%, при этом в марте традиционно ожидается сезонный рост цен – запасы продуктов на складах сокращаются и до первого урожая овощей и фруктов происходит подорожание. Если по итогам марта цены вырастут больше, чем на 1,3%, новые социальные стандарты не покроют даже инфляцию.

Чтобы благосостояние украинцев вернулось на уровень 2014-го года, поясняют экономисты, при современных ценах пенсия должна быть не меньше 1800 гривен. Так, с 2014-го года цены выросли как минимум на 80%, а социальные стандарты – всего на 31%.

"Кумулятивная инфляция была достаточной высокой. Она составила за несколько лет 70%. Для того, чтобы реальные доходы выросли – соцстандарты должны были увеличиться на 70%. Что касается более усредненного показателя, это уровень инфляции по состоянию трех лет: 2014, 2015 и 2016. Кумулятивный уровень инфляции превысит отметку в 90%. Для того, чтобы украинцы как минимум не потеряли свои доходы, должны получать доходы в 1,9 раза больше", – поясняет исполнительный директор фонда Блайзера Олег Устенко.

К слову, прожиточный минимум в Украине один из самых низких среди постсоветских стран. К примеру, в России прожиточный минимум – 186 долларов, в Беларуси – 96 долларов, в Грузии – 68 долларов, Казахстане – 79, а в Украине – всего 58 долларов (данные на начало этого года).