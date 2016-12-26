Как выбрать банк в Новом году (видео)

За несколько лет количество украинских банков значительно сократилось. Так, если в начале кризиса в стране работали около 180 банков, на данный момент их осталось около 100. Как отмечают эксперты, за это время банковская система "очистилась" от финансовых учреждений, которые не прошли испытание кризисом. Те же банки, которые удержались "на плаву", прошли стресс-тесты НБУ и выполнили процедуру докапитализации, доказали свою работоспособность и, скорее всего, продолжат стабильно работать и в будущем. Сайт "Сегодня.ua" вместе с Народным банкиром выяснил, как правильно выбрать банк и что ждет банковскую сферу в следующем году.

Стоит ли доверять деньги банкам

"У меня есть сбережения, но как ими распорядится? Меня интересует, что дальше будет с банками, можно ли им доверять?", – рассказывает 55-летняя киевлянка Любовь Дмитриевна. Чтобы разобраться, как выбрать надежный банк, мы обратились к председателю правления банка ПУМБ Сергею Черненко. Многим украинцам он знаком по еженедельной передаче "Народный банкир" на телеканале "Украина", в которой дают финансовые советы и помогают разобраться в сложных для простого человека банковских процессах.

Главный финансовый итог прошедшего года – стабилизация банковской системы. Падение рынка прекратилось, а с начала года объем депозитов в гривне увеличился на три процента. На данный момент украинцы держат в банках в эквиваленте уже 430 миллиардов гривен. Как поясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера, в результате кризиса у многих банков возникли серьезные проблемы – валютные депозиты, которые украинцы размещали при курсе восемь гривен за доллар, банкам приходится возвращать при курсе 26 гривен еще и с процентами. Чтобы исправить ситуацию, Национальный банк обязал собственников банков провести докапитализацию и покрыть "дыру" в своих бюджетах. Те банки, которые не справились с этой задачей, закрылись. Остальные продолжили стабильную работу на рынке.

Сейчас украинцы больше доверяют крупным банкам, которые имеют меньше рисков и обладают большим ресурсом. Деньги вкладывают чаще всего на полгода-год, а средняя сумма вновь размещаемых депозитов – 30 тысяч гривен. По словам Сергея Черненко, в следующем году процентные ставки по депозитам в гривне будут колебаться в пределах 15-17% годовых. Учитывая, что согласно проекту бюджета на следующий год, инфляция в 2017-м составит 8,1%, украинцы смогут с помощью банковских депозитов не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.

Как правильно выбрать банк

Как отмечают эксперты, при выборе банка также стоит обратить внимание, кому доверяет государство. Так, на сайте Фонда гарантирования вкладов есть перечень банков, которым поручили выплачивать средства вкладчикам обанкротившихся финучреждений. Кроме того, стоит поинтересоваться, прошел ли банк жесткий стресс-тест Нацбанка.

Узнать, насколько банк прибыльный, можно из его отчета, который каждый банк обязан публиковать на своем сайте. Если процентные расходы больше процентных доходов, доверять такому банку рискованно. Банковский аналитик Виталий Шапран поясняет: если доходы банка ниже расходов как минимум два года, скорее всего это будущий клиент Фонда гарантирования вкладов, который вынужден будет возвращать деньги вкладчикам обанкротившегося банка.

По словам Народного банкира, стоит насторожиться, если процентная ставка по депозитам выше средней по рынку на уровне 17%. "Сегодня при выборе банка украинцы обращают внимание на обслуживание и универсальность. Кто-то может в банке надежно хранить сбережения, другие – получать зарплату и пенсию, или занять деньги буквально за час", – подытожил председатель правления ПУМБ.

Передача "Народный банкир" по вторникам на ТРК "Украина". Хотите стать героем сюжета? Задайте нам вопрос на narodny@pumb.ua

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