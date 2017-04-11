Как вырастут пенсии в Украине: Гройсман назвал три критерия реформы

Вчера, 12:17

Налогообложение пенсий работающим пенсионерам обещают отменить


Осовременивание пенсий коснется 5 млн 620 тыс. украинских граждан. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Приблизительно 1 млн 308 тыс. украинских граждан получат повышение пенсии до 200-т грн. 1 млн 209 тыс. граждан получат повышение пенсий на 200-500 грн ежемесячно. 1 млн 994 тыс. получат повышение пенсий на 500 – 1000 грн. И более 1 млн 108 тыс. получат ежемесячную доплату в размере более 1000 грн. Это не разовая подачка – это постоянная система", – заверил Гройсман.

Также, по его словам, правительство собирается провести индексацию индексацию, которая повысит пенсии для 9 млн пенсионеров.

"С 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий работающим пенсионерам", – добавил Гройсман.

В пенсионной реформе, которую Кабмин будет предлагать украинскому парламенту, нет ни одного параметра по повышению пенсионного возраста.

"Мы нашли более справедливые механизмы, которые в среднесрочной перспективе позволят построить социально справедливую пенсионную систему. Точно могу сказать следующее: средств хватит, с дефицитом мы справимся, система будет справедливой с точки зрения зависимости от взносов украинских граждан в пенсионную систему", – пояснил премьер.

По мнению премьера, пенсионная реформа, которую правительство вместе с коалицией вынесет в парламент, должна отвечать на несколько вопросов:

1. Нужно построить справедливую пенсионную систему, считает Гройсман. "Не может быть, чтобы 85% пенсионеров сравняли, чтобы они жили на минимальную пенсию", – уверен премьер.

2. Правительству необходимо ориентироваться на среднесрочную перспективу. "Я бы хотел, чтобы в 2024 году вместо того, что сегодня у нас дефицит пенсионного фонда – 140 млрд, мы бы вышли и сказали, что дефицит пенсионного фонда равен нулю или приближается к нулю. Уменьшение дефицита позволит инвестировать в размер пенсий и в качество жизни украинских граждан", – отметил глава Кабмина.

3. Пенсионная реформ должна дать возможность поднять пенсии гражданам. "Мы предлагаем с 1 октября поднять пенсии украинским пенсионерам", – подчеркнул Гройсман.

"Механизмы следующие. Осовременивание пенсий будет полностью связано с тем, какие взносы мы платили. Это должна быть абсолютно солидарная справедливая система. Мы посчитали в том числе уменьшение дефицита пенсионного фонда в этом году. Могу сказать, что наши прогнозы показывают, что выполнить все эти задания мы можем", – добавил премьер.

Напомним, 1 мая украинцев ждет индексация социальных стандартов. Так, минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1312 гривен, а прожиточный минимум – с 1544 до 1624 гривен. В результате поднимутся все выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму.

В то же время минимальную зарплату в этом году повышать больше не планируют.

Отметим, в начале года "минималка" выросла с 1600 до 3200 гривен. В бюджете Пенсионного Фонда на этот год предусмотрено повышение пенсий дважды: с первого мая и с первого декабря. Сейчас минимальная пенсия в Украине – 1247 гривен, в мае ее поднимут на 65 гривен (до 1312 гривен).
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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