Как живут пенсионеры разных стран и что могут себе позволить

Украинцы получают на заслуженном отдыхе в несколько раз меньше, чем ближайшие соседи

Украинцы на заслуженном отдыхе получают не меньше 1247 гривен, при этом средняя пенсия приближается к двум тысячам гривен. Пенсионная система досталась Украине по наследству от СССР и так и не была реформирована. В следующем году, согласно главному финансовому документу страны, из бюджета в Пенсионный фонд направят 156,2 миллиарда гривен. Эта сумма больше, чем государство заплатит за самую большую национализацию в Европе – покупку ПриватБанка. При этом солидарная пенсионная система должна полностью обеспечивать себя за счет единого социального взноса, а не государственного бюджета. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как и за счет чего живут пенсионеры в разных странах мира.

Бедными себя считают 76% украинских семей, 52% зарабатывают меньше средств, чем необходимо для обеспечения минимальных потребностей (расчетный прожиточный минимум), и 6% получают меньше официального прожиточного минимума, рассказывает главный демограф страны Элла Либанова. За чертою бедности находятся большинство пенсионеров.

Минимальная пенсия в следующем году будет увеличиваться несколько раз: в мае с 1247 до 1312 гривен, а в декабре – до 1373 гривен. Прожиточный минимум в январе составит 1544 гривни, в мае – 1624 гривни, а в декабре – 1700 гривен. Однако и после этого украинцы будут получать значительно меньше своих соседей.

Средняя пенсия в Украине – примерно 72 доллара. При этом для получения пенсии по возрасту необходимо наработать стажа не менее 15 лет. С начала этого года отчисления в Пенсионный фонд (Единый социальный взнос) снизили до 22% от зарплаты. На данный момент в стране работает солидарная пенсионная система – налоги, которые платят работающие украинцы, идут на пенсии. При этом по итогам этого года Пенсионному фонду не хватило 145 миллиардов гривен, "дыру" в бюджете покрыли за счет государственного бюджета.

Есть несколько причин, по которым украинцы получают маленькие пенсии. Главная из них – низкие зарплаты. При этом львиная часть украинцев часть своей зарплаты получает "в конверте".

Пенсионеры в Украине. Фото: argumentua.com

Уже несколько лет парламентарии и правительство обсуждают возможность введения второго уровня пенсионной системы – накопительного. В Раде находится соответствующий законопроект, однако конкретных сроков, когда идея может быть реализована, нет. Зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир предполагает, что в 2017-м году накопительная система в Украине не заработает.

После того, как будет введена накопительная система, каждый работающий украинец получит свой индивидуальный счет. Накопленными средствами можно будет воспользоваться при выходе на пенсию. Чтобы сбережения не "съела" инфляция, их будут вкладывать в экономику – покупать ценные бумаги и т.п.

Средняя пенсия в Украине – менее 2000 гривен. При этом, как подсчитали в этом году в Минсоцполитики, потребительская корзина для украинца стоит 3200 гривен. Все, кто получает меньше, фактически находится за чертою бедности.

За среднюю украинскую пенсию можно купить 135 килограмм сахара, арендовать однокомнатную квартиру в областном центре (кроме Днепра, Одессы и Львова – там дороже) или заплатить за 290 кубометров газа.

Россия

Средняя пенсия в России – примерно 210 долларов. При этом у "северного соседа" работают два уровня пенсионной системы – солидарная и накопительная. Как и в Украине, каждый работающий россиянин отдает со своей зарплаты 22% на пенсию.

6% может идти в накопительную систему на индивидуальный пенсионный счет, а еще 16% – на страховую пенсию (в солидарную систему). По желанию, можно отказаться от страховой пенсии и всю сумму вносить на индивидуальный счет.

Пенсионеры в России. Фото: izvestiacontent.ru

"Накопительная пенсия (6 %) – это "живые" деньги, взносы, отчисляемые за гражданина его работодателем, которые инвестируются на фондовом рынке, приносят реальный доход и могут стать существенной прибавкой к пенсии в будущем", – говорится на официальном сайте ПФ РФ.

На среднюю пенсию россиянин может купить примерно 322 килограмма сахара, снять однокомнатную квартиру в маленьком городке. Потребительская корзина в России стоит 10 тысяч рублей, а средняя пенсия достигла 12,9 тысячи рублей. Правда, стоит отметить, что ситуация в разных регионах России может сильно отличаться. В некоторых республиках средняя пенсия не достигает и 10 тысяч (Дагестан, Чеченская Республика, республика Коми).

Беларусь

Средняя пенсия в Беларуси – 150 долларов. При этом налоговая нагрузка на фонд оплаты труда значительно выше украинской. 29% с зарплаты приходится отдавать в пенсионный фонд, еще 6% – на социально страхование. Работает только солидарная система пенсионного обеспечения.

"Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях предоставляется мужчинам – по достижении 60 лет при стаже работы не менее 25 лет, женщинам – по достижении 55 лет при стаже работы не менее 20 лет", – говорится на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты. С 1 января следующего года пенсионный возраст будут постепенно повышать, мужчинам – до 63 лет, женщинам – до 58 лет.

Пенсионеры в Беларуси. Фото: banana.by

За среднюю пенсию в Беларуси можно купить 250 килограмм сахара, снять квартиру в спальном районе Минска. Пенсионерам также по карману потребительская корзина (она, по расчетам правительства, стоит 125 долларов).

Польша

Средняя пенсия в Польше – 415 долларов. Второй уровень пенсионной системы – накопительный – ввели еще в 1999-м. А в 2012-м, несмотря на протесты оппозиционных партий и части общества, пенсионный возраст для женщин и мужчин приняли решение повысить до 67 лет. Изменения происходят поэтапно.

Пенсионные фонды стали основным источником денег для ипотеки и финансирования расходов по обслуживанию внутреннего долга. В Пенсионный фонд полякам приходится отдавать 19,52% от своей зарплаты, при этом половину этой суммы платит работодатель.

Пенсионеры в Польше. Фото: dziennik.com

На среднюю для Польши пенсию можно купить 584 килограмма сахара или арендовать однокомнатную квартиру в Кракове.

Франция

В среднем французы на пенсии получают 1050 долларов. При этом пенсионная система в этой стране одна из самых сложных в Европе. В стране работают два уровня системы: солидарный и накопительный. В среднем с каждой зарплаты приходится отдавать 16,3%, половину этой суммы платит работодатель.

Франция, как и большинство европейских стран, столкнулась с проблемой дефицита пенсионного фонда. В 2013 году французское правительство представило проект очередной пенсионной реформы, в рамках которой предусмотрено увеличение отчислений в пенсионный фонд. По подсчетам правительства, это позволит избежать увеличения дефицита до 20 миллиардов евро в 2020 году.

Пенсионеры во Франции Фото: ouest-france.fr

В случаи смерти одного из супругов, второй получает право на часть его пенсии. Кроме того, чем раньше французы выходят на пенсию, тем меньше они будут получать на "заслуженном отдыхе". Существует также и минимальная пенсия, на которую имеют права все граждане – около 800 евро. Средней пенсии во Франции хватит на 1381 килограмм сахара. Также этой суммы хватит на аренду квартиры в Париже.

Средняя пенсия в США – 1500 долларов. Это суммы достаточно для безбедной жизни практически в любом из американских штатов. Пенсионный возраст – 67 лет. Для пенсии необходимо как минимум 10 лет откладывать 15% от зарплаты. С 1935-го здесь действует Закон о социально обеспечении, подписанный еще Франклином Рузвельтом (Social Security Act).

Налоговый кодекс позволяет американцам вносить на свои личные накопительные пенсионные счета часть зарплаты до налогообложения подоходным налогом. В стране действует и солидарный и накопительный уровни пенсионной системы.

Пенсионеры в США. Фото: townnews.com

За среднюю пенсию можно арендовать квартиру практически в любом городе, купить 2380 килограмм сахара. Кроме того, даже пенсионеры могут оформить кредит на приобретение дома на 15-30 лет со ставкой от 2,8 до 5% годовых. Для примера, в Украине процентная ставка по кредитам примерно в восемь-десять раз больше.