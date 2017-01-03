Как золото влияет на валютные котировки

На валютный рынок Форекс влияние оказывают практически все стороны финансовой и политической жизни нашей Земли. И один из самых важных факторов, сказывающийся на стоимости той или иной валюты – это товарный рынок. Он содержит миллионы позиций, но трейдеры чаще всего работают с драгоценными металлами и больше всего с золотом. Максимальное влияние на валютные котировки в торговой платформе metatrader 4 оказывает цена золота. В первую очередь от него зависят "товарные" валюты таких стран, как Канада, Новая Зеландия, Австралия, а также Швейцария.

Американский доллар

Соединенные Штаты Америки занимают второе место в мире по добыче золота. Однако, несмотря на этот показатель, рост стоимости благородного металла приводит к снижению курса доллара. Такая парадоксальная реакция получается в связи с особым отношением участников мирового финансового рынка Форекс к драгоценным металлам, которые считаются "тихой гаванью" во время кризиса и являются не только эквивалентом денег, но еще и товаром, количество которого ограничено.

Австралийский и Канадский доллар

Поскольку спрос на золото удовлетворяется валютой ее производителей, в моменты повышенного ажиотажа растет цена Австралийского и Канадского доллара. Поэтому валютные пары канадского и австралийского доллара по отношению к американскому, должны иметь достаточно сильный потенциал к росту. Корреляция цен на валюты двух стран находится в пределах 0,8 и тесно переплетается между собой. Но, кроме того, что оба доллара двигаются в одинаковом направлении, они его сохраняют одинаковым и с таким драгоценным металлом, как золото.

Швейцарский франк

Тесная взаимосвязь с золотом наблюдается и у Швейцарского франка. Однако причины положительной корреляции этой валюты с золотом проявляются в других признаках. Несмотря на то, что эта страна не располагает крупными месторождениями золотой руды, Швейцарский франк частично привязан к золоту. Поэтому в периоды, когда на рынке начинается сильная волатильность, спрос на данную валюту растет.

Канадский Доллар и "черное золото"

Цены на нефть также оказывают огромное влияние на валютные котировки. Что немаловажно, касаются они не только инвесторов, но и абсолютно весь мир, включая производителей и потребителей. В связи с этим зависимость цен на валюту от цены нефти различных марок оказывается более сложной и не обладает такой же стабильностью, как в случае с золотом. Канадский доллар также относится к числу валют, очень сильно зависящих от нефти. Эта страна производит гораздо больше горючего природного материала, чем способна сама потребить. Поэтому главное финансовое направление для нее – это экспорт нефти. В случае если на "черное золото" падает спрос, резко снижается стоимость и канадского доллара. Трейдеры на валютном рынке Форекс, соответственно, также должны руководствоваться данным принципом, учитывая размер положительной корреляции к американскому доллару в размере 0,4.