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Какую инфляцию ждать украинцам в ближайшие годы – прогноз НБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7819/85_main.1482408265.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/85_tn.1482408265.jpg Экономика В Нацбанке уверены в постепенном снижении уровня инфляции – по несколько процентных пунктов в год

Какую инфляцию ждать украинцам в ближайшие годы – прогноз НБУ

Сегодня, 14:02

В Нацбанке уверены в постепенном снижении уровня инфляции – по несколько процентных пунктов в год

По прогнозу НБУ, Украину ждет снижение уровня инфляции. Фото: Forbes
По прогнозу НБУ, Украину ждет снижение уровня инфляции. Фото: Forbes

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует снижение инфляции в Украине до 5% к концу 2019 года. Об этом говорится в докладе Нацбанка, передает "112 Украина".

Согласно прогнозу, инфляция в 2017 году составит 8% (в расчетах "декабрь к декабрю предыдущего года"). В 2018 году прогнозируется снижение уровня инфляции до 6% (± 2 п.п.), а к 2019 году – до 5% (± 1 п.п.).

"Поскольку низкая и стабильная инфляция является одним из главных вкладов в устойчивый экономический рост, который может быть обеспечен центральным банком, Национальный банк будет проводить денежно-кредитную политику на основе ценовой стабильности", – отмечается в докладе НБУ.

При этом в докладе подчеркивается, что формирование низкоинфляционных ожиданий является ключевым элементом улучшения макроэкономической среды и восстановления экономического потенциала Украины.

Напомним, НБУ ожидает дополнительный рост ВВП в 2017 году на 0,5% благодаря повышению минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.
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