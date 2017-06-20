Казначейство требует девять миллиардов гривен от местных бюджетов

Сегодня, 11:38

Ситуация грозит регионам недофинансированием других расходов

Госказначейство требует погасить долги. Фото: архив
Госказначейство требует погасить долги. Фото: архив

Государственная казначейская служба разослала местным органам власти письма с просьбой "подтвердить готовность" погасить задолженность перед казначейством за предыдущие периоды.
Об этом говорится в письмах казначейства, которые есть в распоряжении "Экономической правды". Ответа от городов Госказначейство ждет до 21 июня.

Речь идет о задолженности по краткосрочным займам, полученным с казначейского счета в 2009-2014 годах. Местные бюджеты принимали такие ссуды для покрытия кассовых разрывов, то есть для финансирования расходов при отсутствии доходов в течение определенного промежутка времени.

Также в письме казначейства за подписью первого заместителя главы Государственной казначейской службы Украины Дуды говорится, что Госказначейство уже разработало проект постановления о порядке погашения займов и направило его на согласование в Минфин.

Города, в свою очередь, обвиняют правительство в некорректных расчетах бюджета и требуют, чтобы задолженность была списана. В противном случае – будут недофинансированы другие расходы. 

Например, по состоянию на 1 июня 2017 сумма задолженности Черновцов составила 419,1 млн грн. "Фактически местные бюджеты накапливали долги в результате завышения расчетных объемов доходов I-ой корзины и длительного невыполнения этих показателей. [...] Задолженность по среднесрочным займам должна быть списана", – пишет в официальном письме начальник отдела экономического анализа и планирования доходов бюджета Черновицкого горсовета Светлана Адамович.

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Аналогичную позицию озвучили и другие города, в том числе Ивано-Франковск, Чернигов и Харьков. Так, Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал письмо министру финансов Александру Данилюку, в котором заявил, что "установленные законами о госбюджете в 2010-2013 годах показатели доходов превышали реальные возможности их выполнения" и поэтому города вынуждены были занимать средства у казначейства. Харьков должен госказначейству 360,9 млн грн. По мнению Кернеса, задолженность перед казначейством также должна быть списана.

По данным Ассоциации городов Украины, объем долгов по среднесрочным ссудам за предыдущие периоды составляет 9 млрд грн.
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