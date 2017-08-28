Китай может обвалить цены на нефть

Основными драйверами на рынке нефти в последнее время называют сланцевый сектор США и добычу в странах ОПЕК, однако вскоре на первый план может выйти Китай и обвалить котировки, пишут "Вести.Экономика".

Попытки ОПЕК и России сократить глобальное предложение на мировом рынке нефти могут оказаться тщетны, и причиной тому может стать Китай. Такое мнение высказал один из авторов Oilprice. Поднебесная последнее десятилетие активно скупала нефть для пополнения своих нефтяных резервов. И хотя официально их объемы не раскрываются, используя косвенные данные, эксперты оценивают объем стратегических резервов Китая в 600 млн баррелей по состоянию на май этого года.

Если предположить, что с мая по август запасы выросли еще, вполне возможно, сейчас китайский нефтяной резерв сопоставим с американским, который составляет 678,9 млн баррелей.

По данным Financial Times, в этом году импорт нефти в Китай вырос рекордными темпами, и его дневное значение достигло цифр американского импорта в 8 млн баррелей в день.

Аналитики полагают, что большая часть этого импорта уходит как раз в резервы, но возможности хранилищ не безграничны, поэтому можно предположить, что сейчас резервы близки к своему максимуму. Этот факт, опять же, по мнению аналитиков, может спровоцировать хаос на рынке.

По словам стратега RBC Capital Markets Майкла Трэна, в этом году китайский импорт нефти прирастал вдвое быстрее, чем в прошлые годы, что соответственно оказывало поддержку нефтяным ценам. В итоге, если импорт нефти в КНР начнет сокращаться, а это, если верить выводам аналитиков, неизбежно, то упадет и спрос, а значит цены потеряют поддержку.

Кстати, в июле объем нефтяного импорта Китая сократился до минимальных отметок с начала года – 8,16 млн баррелей в день.

В Financial Times утверждают, что темпы прироста импорта нефти в Китай во второй половине года могут сократиться до 700 тыс. баррелей в день, а в следующем году и вовсе до 100 тыс. баррелей. Таким образом, к концу следующего года нефтяные хранилища Китая могут быть заполнены до предела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ МВФ ухудшил прогноз по цене на нефть

Между тем, авторы материала отмечают, что ОПЕК и Россия договорились ограничить добычу лишь до марта 2018 г., во всяком случае пока. Это может означать, что уже к лету добыча в этих странах вновь будет увеличена. Впрочем, вряд ли нефтедобывающие страны пойдут на такой шаг и развернут ценовую войну на рынке нефти. Очевидно, такие действия лишь навредят самим производителям нефти, поэтому они будут стараться всеми возможными способами поддерживать относительно высокие цены на нефть.

Сейчас все внимание трейдеров приковано к последствиям урагана "Харви" в США. Фьючерсы на бензин уже сейчас взлетели на 6%, нефть также подорожала, но пока не слишком сильно.

Впрочем, последствия могут ощущаться еще несколько месяцев, так что в ближайшее время про китайский фактор, скорее всего, никто не вспомнит, к тому же не факт, что оценки аналитиков относительно китайских резервов являются верными.