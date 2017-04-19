Китай резко нарастил добычу сланцевого газа

Сегодня, 10:43

КНР активно осваивает новые месторождения

Китай активно добывает сланцевый газ. Фото: AFP
Китай активно добывает сланцевый газ. Фото: AFP

В марте Китай сумел существенно нарастить добычу природного газа, в том числе значительно увеличил производство газа на сланцевых месторождениях.

В частности, объем добычи сланцевого газа вырос на 50,4% по сравнению с мартом 2016 года и достиг 1,15 млрд кубометров.

За три месяца 2017 года совокупный объем добычи сланцевого газа в стране достиг 2,67 млрд кубометров при увеличении на 17,4%.

Столь быстрый рост обеспечен прежде всего за счет увеличения добычи в пилотной зоне по освоению сланцевых месторождений в Юго-Западном Китае.

Согласно плану, опубликованному властями в начале текущего года, к 2020 году объем разведанных запасов сланцевого газа в КНР должен составить порядка 1,5 трлн кубометров.
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Источник:

24news

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