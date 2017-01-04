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Коболев рассказал, что необходимо Украине для сохранения статуса транзитной страны http://www.segodnya.ua/img/article/7856/52_main.1483562363.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/52_tn.1483562363.jpg Экономика По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило только три компании

Коболев рассказал, что необходимо Украине для сохранения статуса транзитной страны

Сегодня, 22:45

По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило только три компании

Андрей Коболев, фото Украинский кризисный медиа центр
Андрей Коболев, фото Украинский кризисный медиа центр

Украина для сохранения статуса транзитной страны должна привлечь европейскую компанию к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС – ред.) является привлечение европейской компании … Чтобы у них был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется", – сказал он эфире "5 канала" в среду вечером.

По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

Коболев напомнил, что в случае реализации "Газпромом" проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2" Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины.

"По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит, сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу", – сказал он.

В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что отказ от транзита российского газа через ГТС Украины в дальнейшем из-за отсутствия дополнительной конкуренции приведет к увеличению стоимости транзита для Европы.

"Второй шаг будет тяжелым для европейцев. Если такое произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ (идущий по обходным потокам – ред.) из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению", – пояснил Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в ноябре 2016 г. решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время ПАО "Укртрансгаз" для транспортировки газа, должно быть передано "МаГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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