Контроль по-новому: кто будет проверять зарплаты украинцев и кому грозят огромные штрафы

В Украине с первого января минимальную зарплату повысили в два раза – до 3200 гривен. Как говорит председатель крупнейшего в Украине регионального бизнес-союза Елена Еременко, далеко не каждый предприниматель имеет возможность всем сотрудникам поднять официальную зарплату как минимум до 3200 гривен. В результате бизнесменам придется переводить нанятых сотрудников на половину ставки или же вовсе увольнять. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как и кто будет проверять бизнес и что грозит "недобросовестным" работодателям.

Как будут проверять работодателей

Ждут жалоб от сотрудников. Правительство создало специальную Межведомственную группу во главе с вице-премьером Павлом Розенко, которая будет следить за выполнением решения о повышении минималки. Такие группы вскоре заработают во всех областях, главная их задача – реагировать на жалобы сотрудников предприятий на свое руководство.

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В "группы реагирования" войдут местные чиновники – представители фискальной службы, Государственной службы труда. "Чтобы не попасть в одностороннюю ситуацию, когда по решениям президента, парламента, правительства и других госорганов мы улучшаем благосостояние граждан, а бизнес на встречу не идет, собственно, превентивный метод – это и есть создание рабочих групп, которые будут контролировать процесс выплаты минимальной зарплаты", – цитирует главу Гоструда Романа Чернегу пресс-служба ведомства.

На данный момент неизвестно, как именно пожаловаться на работодателя рабочей группе. Правда, премьер Владимир Гройсман обещает вскоре создать "коммуникационные возможности".

"Я хочу заверить, что я добьюсь того, что каждый работодатель должным образом будет оценивать работу наемного сотрудника. Ничего, если владелец бизнеса немного меньше заработает денег, а его работники будут получать значительно больше. Это должно быть логика наших действий", – подчеркнул премьер.

"Я хочу заверить, что я добьюсь того, что каждый работодатель должным образом будет оценивать работу наемного сотрудника. Ничего, если владелец бизнеса немного меньше заработает денег, а его работники будут получать значительно больше. Это должно быть логика наших действий", – подчеркнул премьер.

Отслеживать ситуацию также будут и в Пенсионном Фонде (ПФ). Как пояснили в пресс-службе ведомства, если, проанализировав данные реестра плательщиков социального взноса, будут выявлены недостоверная информация, Пенсионный фонд может потребовать "устранить нарушение". Также информацию о нарушениях ПФ будет передавать в налоговую и Государственную службу статистики.

"Между Пенсионным фондом Украины, Государственной фискальной службой Украины и Государственной службой Украины по вопросам труда будет осуществляться обмен информацией о сведениях, которые содержат признаки использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде", – сообщают в пресс-службе ведомства.

Дополнительные полномочия получили органы местного самоуправления. Местная власть может проверять соблюдений закона о труде не только на коммунальных, но и частных предприятиях. Налоги с зарплаты являются основной доходной частью не только ПФ, но и местных бюджетов, поэтому, как предполагают в Кабмине, местная власть заинтересована в пресечении нарушений.

"К ведению исполнительных органов городских советов относятся: осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, а также наложения финансовых санкций (штрафов) за нарушение законодательства о труде и занятость населения", – говорится в законе о местном самоуправлении.

Что грозит "недобросовестным" работодателям

Как отмечает руководитель практики Решения конфликтов и споров JUSCUTUM Антон Куц, предприниматели обязаны выплачивать зарплаты на уровне не ниже минимальной. Если это требование не выполняется, бизнесменам грозят крупные штрафы.

"Государство устанавливает уровень минимальной зарплаты и обязано контролировать бизнес в этом вопросе. Все обязаны платить не меньше, чем установлено. На сегодня многие предприятия официально выплачивают сотрудникам этот минимальный уровень. Чем выше уровень минималки, тем больше налогов соберет государство. Ведь невыплата заработной платы грозит серьезными проблемами: начиная от административной ответственности, заканчивая уголовной. В случае административной ответственности, нарушителям в основном грозят штрафы. А вот уголовная ответственность – это уже серьезно: можно получить лишение свободы на срок до пяти лет", – отмечает адвокат.

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Если работодатель отказался впустить на предприятие инспектора, "нарушителю" придется заплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат (с 1 января – 9600 гривен).

А если цель проверки – найти неоформленного сотрудника или "теневые" зарплаты -работодателю, который не впустил инспектора, грозит штраф до 100 минимальных зарплат (с 1 января 320 000 гривен). "Законопроект повлияет на рынок труда, в том числе повысит уровень заработной платы, приведет к денетинизации доходов от трудовой деятельности", – говорится в документе.

В прошлом году за каждого неоформленного сотрудника грозил штраф в размере 43,5 тысяч гривен (30 минимальных зарплат), после роста минималки за это же правонарушение придется заплатить 96 тысяч гривен. Такой же штраф положен в том случае, если сотрудник оформлен на половину ставки, а фактически работает полный рабочий день.

Если работодатель дополнительно не оплачивает работу в ночное время и на выходных – придется заплатить штраф в размере 10 минимальных зарплат – 32 тысячи гривен. Если зарплату задержали, предприниматель должен будет заплатить штраф в размере 9,6 тысяч гривен.