Кризис входит в привычку: украинцы ждут улучшений на работе, но экономят свободные деньги

Сегодня, 07:58

За прошлый год в стране улучшились ожидания перспектив на рынке труда, но оценка собственной финансовой стабильности оставляет желать лучшего

Около трети украинцев в исследовании обращали внимание, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого Фото: ТАСС
Около трети украинцев в исследовании обращали внимание, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого Фото: ТАСС

Несмотря на затяжной кризис, украинцы стараются оптимистично оценивать свое настоящее и будущее. Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen, специалисты которой подсчитали Индекс потребительского доверия Украины (ИПД) за 2016-й и предоставили эксклюзивные данные для читателей "Сегодня". Так, в четвертом квартале 2016 года этот показатель составил 52 пункта, притом что в первом квартале он едва дотягивал до 46 пунктов (см. инфографику). То есть положительная динамика налицо. Почему потребительские настроения украинцев стабилизировались и на что люди тратят свободные средства, узнала "Сегодня".

untitled_57

ОЦЕНКИ. Повышение Индекса потребительского доверия украинцев на шесть пунктов за год представители компании Nielsen называют феноменом "стабильности в кризисе". "Люди привыкли и продолжают приспосабливаться к условиям, которые диктуют потребительский рынок и экономика страны в целом. Непостоянный курс доллара, рост цен на продукты питания, новые тарифы на услуги ЖКХ — условия, в которых украинский потребитель живет уже третий год подряд. Данные Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ говорят, что сейчас в Украине за чертой прожиточного минимума живет 58,3% населения. Такая потребительская "стабильность" обманчива и покачнется во время очередного потрясения, будь то цены в магазине или эскалация конфликта на востоке страны", — поясняет гендиректор Nielsen в Украине и Беларуси Татьяна Бессмертная.

untitled_58

НАСТРОЕНИЯ. ИПД украинцев за 2016 год основан на опросе общественного мнения по трем направлениям: финансовое благополучие, перспективы рынка труда, уместность покупки новых вещей. Согласно исследованию Nielsen, на протяжении всего 2016 года финансовое положение украинцев продолжало ухудшаться. Если в первом квартале 2016-го были недовольны своими доходами лишь 22% опрошенных, то в четвертом квартале этот показатель составил уже 26%. Но в то же время люди начали позитивнее оценивать перспективы отечественного рынка труда. Это значит, что еще в начале 2016-го 53% респондентов не верили, что у них в профессиональном плане могут настать улучшения, к примеру, рост зарплаты или смена работы на более выгодную. Но ближе к зиме-2017 уровень скептицизма упал на 13 пунктов, до 40%. Немного лучше украинцы стали относиться и к покупкам в кризис. То есть в первом квартале 2016-го не хотели часто ходить по магазинам 48% опрошенных. А к концу года негативно к теме покупок относилось уже 45% респондентов.

РАСХОДЫ. При этом весь 2016 год население внимательно сводило доходы и расходы семейных бюджетов, ведь жизнь дорожает. И около трети украинцев в исследовании Nielsen обращали внимание, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого. Причем в товары первой необходимости население может включать разные нужды, в зависимости от уровня доходов, ритма жизни и пр. То есть для одних жизненно важными предметами в быту являются, условно, мука и соль, а для других — зубная паста и туалетная бумага. Когда у людей остаются свободные средства, они направляют их на покупку одежды, гаджетов, ремонт, развлечения, отпуск, а также стараются делать накопления или раздавать долги. В то же время украинцы признаются: в конце 2016-го на эти цели удавалось тратить меньше денег. По мнению экспертов, причины те же: курсовые колебания, повышение тарифов ЖКХ, рост цен на продукты.

Народ опасается роста цен и проблем со здоровьем

Согласно оценкам Nielsen, в прошлом году из-за роста тарифов ЖКУ уровень беспокойства населения увеличился с 30% до 36%. Также люди стали больше беспокоиться по поводу своего здоровья: этот показатель за год повысился с 15% до 18%. А вот боязнь обострения военных действий за 2016-й упала с 38% до 33%. Спокойнее украинцы начали относиться и к общему состоянию экономики — этот уровень спустился с 26% до 22%. Но страхи из-за роста цен на продукты оставались неизменными весь год — 23%.

Все это говорит о том, что украицы постепенно привыкают к кризису, ведь невозможно жить в постоянном стрессе, отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Но и жить в розовых очках тоже нельзя — лучше быть готовым к форс-мажорам. "Хорошим рецептом по минимизации последствий кризиса может стать политика накоплений и сбережений. Также надо искать новые возможности для допзаработка. Полезно запускать и интересные бизнес-проекты, как инновационные, так и социальные", — говорит Забловский.
цены, инфляция, работа, тарифы, кризис, расходы, зарплата, покупки
Все новости по теме Инфографика.

Вы сейчас просматриваете новость "Кризис входит в привычку: украинцы ждут улучшений на работе, но экономят свободные деньги". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Коновалова Христина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Стоимость бензина можеть перейти отметку в 30 грн/л. Фото: 16sucai.com

Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

Вчера, 05:21

Стоимость бензина вырастет из-за нестабильности рынка нефтепродуктов, поднятия акциза и падения гривни

Работа

Ученые советуют сократить время, затрачиваемое на работу. Фото: tiensmed.ru

Ученые: вредно работать больше 30 часов в неделю

5 Февраля, 05:55

Если это время увеличить, то, утверждают эксперты, это скажется на психологическом и эмоциональном здоровье работника  

Экономика

Инфляция станет падать медленне. Фото: Pixabay

Повышение минимальных зарплат подстегнет инфляцию в Украине

3 Февраля, 12:00

НБУ ухудшил свои прогнозы касательно роста цен, но надеется достичь поставленных целей

Финансы

Национализация "Привата" не повлияла ни на курс доллара, ни на инфляцию, считает Александр Шлапак. Фото: forex-investor.net

ПриватБанк не причастен к раздуванию инфляции и курса доллара в Украине - глава правления

2 Февраля, 13:20

При этом Шлапак не исключил психологического влияния национализации "Привата" на колебания валютного курса и инфляционные показатели

Экономика

В Украине растут цены на продукты

Цены бьют рекорды: эксперт рассказал о подорожании продуктов в Украине

2 Февраля, 10:53

Дорожает почти все - от мяса и "молочки" до хлеба и муки, отмечает специалист

Украина

Фото из архива "Сегодня"

Украинцы стали реже жениться и чаще разводиться

2 Февраля, 08:08

В 2016-м образовалось почти на 70 тыс. семей меньше, чем в 2015-м

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования