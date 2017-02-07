Кризис входит в привычку: украинцы ждут улучшений на работе, но экономят свободные деньги

Несмотря на затяжной кризис, украинцы стараются оптимистично оценивать свое настоящее и будущее. Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen, специалисты которой подсчитали Индекс потребительского доверия Украины (ИПД) за 2016-й и предоставили эксклюзивные данные для читателей "Сегодня". Так, в четвертом квартале 2016 года этот показатель составил 52 пункта, притом что в первом квартале он едва дотягивал до 46 пунктов (см. инфографику). То есть положительная динамика налицо. Почему потребительские настроения украинцев стабилизировались и на что люди тратят свободные средства, узнала "Сегодня".

ОЦЕНКИ. Повышение Индекса потребительского доверия украинцев на шесть пунктов за год представители компании Nielsen называют феноменом "стабильности в кризисе". "Люди привыкли и продолжают приспосабливаться к условиям, которые диктуют потребительский рынок и экономика страны в целом. Непостоянный курс доллара, рост цен на продукты питания, новые тарифы на услуги ЖКХ — условия, в которых украинский потребитель живет уже третий год подряд. Данные Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ говорят, что сейчас в Украине за чертой прожиточного минимума живет 58,3% населения. Такая потребительская "стабильность" обманчива и покачнется во время очередного потрясения, будь то цены в магазине или эскалация конфликта на востоке страны", — поясняет гендиректор Nielsen в Украине и Беларуси Татьяна Бессмертная.

НАСТРОЕНИЯ. ИПД украинцев за 2016 год основан на опросе общественного мнения по трем направлениям: финансовое благополучие, перспективы рынка труда, уместность покупки новых вещей. Согласно исследованию Nielsen, на протяжении всего 2016 года финансовое положение украинцев продолжало ухудшаться. Если в первом квартале 2016-го были недовольны своими доходами лишь 22% опрошенных, то в четвертом квартале этот показатель составил уже 26%. Но в то же время люди начали позитивнее оценивать перспективы отечественного рынка труда. Это значит, что еще в начале 2016-го 53% респондентов не верили, что у них в профессиональном плане могут настать улучшения, к примеру, рост зарплаты или смена работы на более выгодную. Но ближе к зиме-2017 уровень скептицизма упал на 13 пунктов, до 40%. Немного лучше украинцы стали относиться и к покупкам в кризис. То есть в первом квартале 2016-го не хотели часто ходить по магазинам 48% опрошенных. А к концу года негативно к теме покупок относилось уже 45% респондентов.

РАСХОДЫ. При этом весь 2016 год население внимательно сводило доходы и расходы семейных бюджетов, ведь жизнь дорожает. И около трети украинцев в исследовании Nielsen обращали внимание, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого. Причем в товары первой необходимости население может включать разные нужды, в зависимости от уровня доходов, ритма жизни и пр. То есть для одних жизненно важными предметами в быту являются, условно, мука и соль, а для других — зубная паста и туалетная бумага. Когда у людей остаются свободные средства, они направляют их на покупку одежды, гаджетов, ремонт, развлечения, отпуск, а также стараются делать накопления или раздавать долги. В то же время украинцы признаются: в конце 2016-го на эти цели удавалось тратить меньше денег. По мнению экспертов, причины те же: курсовые колебания, повышение тарифов ЖКХ, рост цен на продукты.

Народ опасается роста цен и проблем со здоровьем

Согласно оценкам Nielsen, в прошлом году из-за роста тарифов ЖКУ уровень беспокойства населения увеличился с 30% до 36%. Также люди стали больше беспокоиться по поводу своего здоровья: этот показатель за год повысился с 15% до 18%. А вот боязнь обострения военных действий за 2016-й упала с 38% до 33%. Спокойнее украинцы начали относиться и к общему состоянию экономики — этот уровень спустился с 26% до 22%. Но страхи из-за роста цен на продукты оставались неизменными весь год — 23%.

Все это говорит о том, что украицы постепенно привыкают к кризису, ведь невозможно жить в постоянном стрессе, отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Но и жить в розовых очках тоже нельзя — лучше быть готовым к форс-мажорам. "Хорошим рецептом по минимизации последствий кризиса может стать политика накоплений и сбережений. Также надо искать новые возможности для допзаработка. Полезно запускать и интересные бизнес-проекты, как инновационные, так и социальные", — говорит Забловский.