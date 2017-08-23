Кто может не платить налоги за продажу подержанных вещей
Фискалы хотят брать в казну почти 20% от вырученного
Налоговики нашли новый источник пополнения госбюджета — в ГФС "вспомнили" о налоге, который могут взимать с продажи украинцами своих подержанных вещей, в том числе через интернет. Норма, позволяющая облагать налогом доходы физлиц от продажи имущества, которое до сих пор не облагалось налогом, есть в Налоговом кодексе Украины, но ею почти не пользовались.
Речь идет о продаже через комиссионные магазины, интернет поношенных вещей, мебели, бытовой техники и т. д. То есть всего того, что, в отличие от жилья, транспорта, земельных участков, не подлежит регистрации при смене владельца (в перечисленных случаях налог взимается с продавца автоматически). Эксперты говорят, что "под колпак" попадут комиссионки и, возможно, ломбарды, но отмечают, что собрать налог будет непросто, а доходы в бюджет будут незначительными.
НАЛОГОВИКИ. Как разъяснили нам в ГФС, согласно Налоговому кодексу, налогообложению подлежат любые доходы граждан, в том числе и от продажи личного имущества — 18% от суммы полученного дохода и еще 1,5% — военный сбор. Пока ГФС начнет проверять комиссионные магазины, так как они являются налоговыми агентами. То есть в комиссионке должны после продажи сданной на комиссию вещи удержать с ее владельца еще 19,5% от суммы, положенной к выдаче ему на руки, и перечислить в госбюджет. Если они этого не сделают — уплатят штраф в размере 10% от ее стоимости плюс сумму неудержанного налога.
А вот ломбарды этого делать не обязаны, они должны только взять данные клиента (ФИО, номер идентификационного кода) и, если вещь не выкуплена, сообщить об этом в ГФС. А налоговая проверит, уплатил ли клиент ломбарда налог с полученного дохода. Но когда начнет действовать новшество, в ГФС пока не комментируют. Под вопросом пока и онлайн-торговля частных лиц. "Все объяснения будут позднее", — ответила нам пресс-секретарь ГФС Надежда Веселова.
В МАГАЗИНАХ. В одном из комиссионных магазинов Киева нас заверили, что все данные о клиентах у них есть и, если им поступит разъяснение от ГФС, сколько брать налога с клиента, они выполнят: "Пока мы, помимо комиссии за свои услуги, берем 5% налога, как с продажи движимого имущества, и 1,5% военного сбора, и клиентов об этом предупреждаем сразу".
"Сегодня" выяснила мнение одного из крупнейших представителей онлайн-торговли в Украине о новых идеях Госфискальной службы.
"Предъявить претензии обычным гражданам за продажу б/у вещей достаточно сложно. Тому есть несколько причин. Как минимум, нужно доказать, что б/у вещь является товаром, а с этим есть некоторые сложности. Строго говоря, по закону доход от продажи физлицом своего б/у товара должен был облагаться налогом на доходы физлиц (НДФЛ). Однако, в Налоговом кодексе Украины, среди облагаемых НДФЛ видов доходов, есть интересный пункт 164.2.20, который звучит как "прочие доходы, кроме указанных в п. 165". Продажа своего б/у товара не указана в п. 165 в перечне тех случаев, когда НДФЛ не уплачивается", сказал руководитель юридического департамента Алексей Король.
Причем, как отмечает эксперт, у физлица в Украине никогда не было эффективного механизма корректировки налога, который бы учитывал затраты на приобретение этого товара (купил за 100 грн., продал за 50 грн. по итогу доход минус 50, соответственно – налог не платится).
Получается, что за продажу одного б/у дивана фискальная служба может выставить претензию как магазину, продающему диван (за невыполнение функции налогового агента), так и продавцу, не отчитавшемуся по НДФЛ от суммы, полученной при продаже. Тут можно спорить о том, является ли б/у диван именно "товаром", поскольку формулировки в Налоговом кодексе весьма размыты.
"Также стоит отметить, что интернет-площадки, в отличие от комиссионных магазинов и ломбардов, не принимают товар на реализацию. Они служат местом, где можно разместить объявления о любых товарах, включая б/у. Соответственно, вопросы по налогообложению б/у товаров для них неактуальны", – добавил Король.
Юристы: всех не поймают
Юрист Владимир Столитний говорит, что платить налог придется тем, кто официально работает с комиссионками. "Никакие тотальные проверки со стороны ГФС не нужны, так как магазины сами заинтересованы, чтобы работать в правовом поле — ведь платит клиент, а не они. То же касается и ломбардов, другой вопрос, что там не всегда корректно оформляются квитанции на заложенное имущество", — разъяснил нам Столитний.
А вот взять какие-то деньги с тех, кто торгует через интернет, будет проблематично, уверен Столитний. Даже если удастся идентифицировать человека, подавшего объявление о продаже, практически невозможно доказать сам факт купли-продажи, например, шкафа или велосипеда, так как товар и деньги передаются из рук в руки без свидетелей.
То, что действенного контроля за интернет-торговлей нет, подтверждает и партнер юрфирмы Денис Шкиптан. "Согласно законодательству, договора между частными лицами могут заключаться в письменной или устной форме, без регистрации таковых, — рассказал нам Шкиптан. — К тому же частные лица не являются налоговыми агентами, в отличие от ряда юридических лиц, поэтому если идет передача товара от частного лица частному лицу без внесения изменений в реестры (авто, недвижимость), то налоги не платятся, так как эта операция просто нигде не отображается". По словам Шкиптана, теоретически люди должны указывать доходы от продажи имущества в своих годовых декларациях. Но действенного контроля на сегодняшний день нет, так как нет всеобщего обязательного декларирования, а максимальная сумма для наличных расчетов достаточно высока (50 тыс. грн), поэтому отследить такие операции невозможно.
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