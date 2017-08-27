Кто в Украине не получит пенсию после реформы

Уже осенью в Украине рассмотрят во втором чтении и в целом правительственный проект пенсионной реформы. Документ предполагает целый ряд нововведений как для действующих, так и для будущих пенсионеров. Вводится "осовременивание" (5,6 миллионов пенсий пересчитают, в результате они вырастут от 200 до более чем 1000 гривен), ужесточаются правила расчета стажа. Кроме того, вводится так называемый "эффективный пенсионный возраст" – часть украинцев выйдет на пенсию в 63 или 65 лет.

Чтобы заработать пенсию, достаточно иметь 15 лет стажа. Разница только в том, что сейчас украинцы с 15 годами стажа выходят на пенсию в 60 лет, а в 2028-м, если реформу примут, будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет.

Минимальное требование для получения пенсии в 65 лет не меняется, его закрепили на уровне 15 лет. А вот требования для пенсии в 63 и 60 лет будут расти 10 лет, увеличиваясь с каждым годом на 12 месяцев. Так, в следующем году в 60 лет получить свою пенсию смогут украинцы с 25 годами стажа, а к 2028-му нужно отработать как минимум 35 лет.

Стоит учитывать, что украинец, которые не имеет 15 лет стажа, пенсию не получит. Сейчас примерно 100 тысяч украинцев пенсионного возраста пенсию не получают, вместо этого государства выплачивает им социальную помощь. Правда, согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию", размер такой помощи – всего 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.