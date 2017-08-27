Кто в Украине не получит пенсию после реформы

Сегодня, 05:36

Сейчас примерно 100 тысяч украинцев пенсионного возраста пенсию не получают, вместо этого государства выплачивает им социальную помощь

Кто не получит пенсию после реформы. Фото: соцсети
Кто не получит пенсию после реформы. Фото: соцсети

Уже осенью в Украине рассмотрят во втором чтении и в целом правительственный проект пенсионной реформы. Документ предполагает целый ряд нововведений как для действующих, так и для будущих пенсионеров. Вводится "осовременивание" (5,6 миллионов пенсий пересчитают, в результате они вырастут от 200 до более чем 1000 гривен), ужесточаются правила расчета стажа. Кроме того, вводится так называемый "эффективный пенсионный возраст" – часть украинцев выйдет на пенсию в 63 или 65 лет.

Чтобы заработать пенсию, достаточно иметь 15 лет стажа. Разница только в том, что сейчас украинцы с 15 годами стажа выходят на пенсию в 60 лет, а в 2028-м, если реформу примут, будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет.

Минимальное требование для получения пенсии в 65 лет не меняется, его закрепили на уровне 15 лет. А вот требования для пенсии в 63 и 60 лет будут расти 10 лет, увеличиваясь с каждым годом на 12 месяцев. Так, в следующем году в 60 лет получить свою пенсию смогут украинцы с 25 годами стажа, а к 2028-му нужно отработать как минимум 35 лет.

Стоит учитывать, что украинец, которые не имеет 15 лет стажа, пенсию не получит. Сейчас примерно 100 тысяч украинцев пенсионного возраста пенсию не получают, вместо этого государства выплачивает им социальную помощь. Правда, согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию", размер такой помощи – всего 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.
украинцы, пенсия, пенсионный возраст, реформы

Вы сейчас просматриваете новость "Кто в Украине не получит пенсию после реформы ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Украинцы будут работать дольше, зарабатывать больше

Безработных в Украине стало меньше, а зарплаты растут: отчет Минсоцполитики за полгода

28 Июля, 07:36

Осенью вырастут пенсии, а эксперты отмечают, что нужно осовременить профессии

Экономика

Пенсии пересчитают. Фото: архив

Гройсман объяснил, что будет с пенсиями в Украине после снижения коэффициента

30 Июля, 16:08

Начисление страхового стажа изменится, но пенсионеры не пострадают, уверен премьер

Экономика

Справки предоставляются по запросу

Как ускорить процесс перевода пенсии из одной области в другую

7 Августа, 17:30

Не стоит полагаться на государственные службы доставки

Экономика

Какие пенсси получат украинцы. Фото: архив

Кто не получит пенсию в Украине после реформы: ответы на главные вопросы

14 Августа, 07:03

Правительство предлагает ужесточить требования для получения пенсии в 60 лет, однако все украинцы, как и сейчас, смогут получить пенсию по возрасту с 15 годами стажа 

Экономика

Сколько "стоит" пенсия в разных странах. Фото: архив

Сколько "стоит" пенсия в Украине и других странах

15 Августа, 07:57

В США отдают на пенсии 15% от зарплаты, в Польше – 19,5%, в Украине – 22%, а в Беларуси – 29%

Экономика

Сколько "стоит" пенсия в разных странах. Фото: архив

Как отличается жизнь пенсионеров в Украине и в других странах

18 Августа, 06:24

В Украине "на пенсию" отдают 22% от зарплаты, в Беларуси – 29%, а в США – 15%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования