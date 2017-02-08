Кто в Украине зарабатывает больше всех: рейтинг профессий

Больше 150 тысяч гривен в месяц может зарабатывать директор по логистике и директор по продажам в IT-компании

В Украине средняя зарплата – около пяти тысяч гривен. При этом, как отмечают HR-эксперты, на рынке труда есть вакансии с заработной платой более 100 тысяч гривен. Аналитики сайта rabota.ua презентовали ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий февраля.

Первое место заняла вакансия Head of Sales Department (директор по продажам) в Харькове с оплатой 160 000 гривен. Чтобы успешно поучаствовать в конкурсе, достаточно иметь пять лет опыта работы на иностранных рынках, опыт строительства и реализации стратегии продаж, управления командой и отличный английский.

На втором месте – директор по логистике (в крупный торгово-производственный холдинг) с оплатой 150 000 гривен. Требование к кандидату: высшее образование (экономическое, техническое), опыт работы на руководящих должностях в крупных производственно-торговых компаниях или опыт работы на руководящих должностях в сфере логистики в крупных компаниях не менее 10 лет и знание английского языка не ниже уровня Intermediate – работодатель готов предложить З/П – от эквивалент 5000-7000 Евро (обсуждается) + компенсацию затрат на проживание, возможность предоставления служебного автомобиля / оформление аренды при использовании личного автомобиля, мобильную связь.

Третье место рейтинга занимает еще одна руководящая вакансия – Директор по экспортным продажам (ВЭД) с оплатой 125 000 гривен. На четвертом месте расположилась вакансия для любителей сладкого – Директор по продажам FMCG от компании "Фуд стандарт" (производитель натуральных кукурузных палочек), с оплатой 100 000 гривен.

Замыкает пятерку лидеров – руководитель проектов в агросфере от агентства с оплатой 100 000 гривен. Требования: управленческий опыт и опыт работы в сфере животноводства; знать рынок зерновых и другой сельскохозяйственной продукции. Конечно, важен отличный английский и аналитический склад ума, коммуникативные навыки, умение работать на результат. Готовность к командировкам, в т.ч. зарубежным, приветствуется.

"Подводя итог февральского рейтинга ТОП-вакансий, становится ясным, что наличие успешного управленческого опыта – настолько крупный козырь в борьбе за место под солнцем, что неважно, в какой сфере этот опыт есть – работодатели найдутся", – подытожили аналитики rabota.ua.