Кто заменит Гонтареву: эксперты назвали кандидатов на место главы НБУ

По мере обсуждения отставки председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой последние два месяца список ее потенциальных приемников достиг чертовой дюжины. Для удобства его даже разбили на группы. В первую вошли бывшие работники НБУ — Виктор Ющенко, Сергей Тигипко, Арсений Яценюк, Сергей Шумило, во вторую политические креатуры — Богдан Данилишин, Станислав Аржевитин, Сергей Рыбалко, Василий Горбаль. И только в третью действующие банкиры — Роман Шпек, Александр Шлапак, Владимир Лавренчук и Александр Гриценко. Особняком стояла фигура известного польского экономиста Лешека Бальцеровича, пишет UBR.

К прошлой же неделе число претендентов на заветное кресло в НБУ сузилось до тройки. "У президента, вероятней всего, уже осталось две-три кандидатуры. Иначе Гонтарева не уходила бы", — заверил финансовый эксперт Иван Никитченко.

В чем сходятся все эксперты — Петру Порошенко нужен в Нацбанке максимально лояльный руководитель. Причем такой, который одновременно сможет подстраиваться под требования Международного валютного фонда (МВФ) и искренне верить в необходимость его реформ для Украины. Эти условия исключают появление на должности иностранца.

"Администрация президента захочет сохранить какой-то контроль над НБУ. При иностранце это выглядит невозможным", — подчеркнул управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

По этим же причинам в НБУ не вернутся его бывшие функционеры: не только руководители (Ющенко, Тигипко, Яценюк), но и бывший директор генерального экономического департамента Нацбанк Сергей Шумило. Хотя, если верить члену Украинского общества финансовых аналитиков Виталию Шапрану, ранее МВФ рассматривал Шумило на должность главного банкира страны.

После неоднократных пожеланий МВФ об идеальном профессиональном рулевом центробанка, вряд ли Порошенко сделает ставку на политические фигуры. Так что Данилишин, Аржевитин и Рыбалко — отпадут.

"МВФ очень беспокоит, чтобы новый человек имел хоть какую монетарную независимость, а также чтобы не включил печатный станок. Если включат — все реформы канут в небытие", — уверен Эрик Найман.

Неплохие шансы могли быть у бывшего владельца национализированного 9 лет назад Укргазбанка Василия Горбаля. "Горбаль мог бы быть проходным кандидатом, но он никогда не занимался монетарным направлением. А это снижает шансы", — отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Идеальный вариант для финансового рынка — это представитель банковского рынка, считают аналитики. И здесь компромиссной фигурой мог бы стать Александр Шлапак, который 13 лет назад успел поработать в Нацбанке в период председательства Сергея Тигипко. И знает, что такое нацбанковская бюрократия, и как работать в живой банковской структуре. Однако ему совсем недавно поручили Шлапаку поручили стабилизацию национализированного Приватбанка, и вряд ли решат выдергивать в самом начале пути.

Некоторые называют серым кардиналом в числе претендентов на место Гонтаревой председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко. Его считают неплохим управленцем, и называют одним из наиболее лояльных и дисциплинированных к власти финансистов.

Тем не менее наиболее удобной для всех фигурой считается все нынешний председатель Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. Человек с опытом работы в банке с иностранным капиталом точно понравится МВФ, тем более, человек не связанный ни с одной из политических партий Украины. Насколько он силен в макроэкономике — вопрос. Но на это могут легко закрыть глаза, выпятив опыт банкира-практика. Чего, кстати, может оказаться достаточно и для Верховной Рады.

Немного слабее, по сравнению с ним, выглядит фигура главы Совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека: у него нет такого авторитета среди западных финансистов, как у Лавренчука, однако больше опыта в работе в банковской системе в целом. И точно больше навыков по части макроэкономического анализа.

"Оба кандидата отлично знают, что такое работа в банке, что такое выдавать кредиты и как их возвращать. Сомневаюсь, что согласятся возглавить структуру, которая не сможет "помочь" бывшим коллегам в условиях круговой поруки по выведению кредитов и залогов. Если конечно, подобные инструменты влияния не будут представлены по указанию МВФ", — заметил Александр Охрименко.

Наверняка перед подачей кандидатуры нового председателя НБУ в Верховную Раду, его имя будет согласовываться и с народными депутатами. При несговорчивости парламентариев ставленник Порошенко еще может не раз поменяться, предупреждают эксперты. И в результате стать большим сюрпризом для финансовой общественности. Ровно таким же как три года назад стала Валерия Гонтарева.

Напомним, вчера, 10 апреля, глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент.