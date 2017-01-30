Кто заплатит за мусор: в Украине придумали стратегию обращения с отходами

По плану Кабмина, новая система затронет всех загрязнителей – от производителей товаров до конечных потребителей

Минэкологии Украины в конце 2016 года представило первый вариант проекта Национальной стратегии обращения с отходами и выставило его на общественное обсуждение, которое продлится 1,5 – 2 месяца.

Документ охватывает семь основных потоков отходов: твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие, он базируется на стандартах и подходах ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Эта стратегия должна стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере экологии.

Над созданием проекта работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Минэкономразвития, Минрегиона, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ, ЕБРР и проектов технической помощи ЕС.

Документ очень большой – около 400 страниц. Но раздел твердых бытовых отходов (в документе они названы муниципальными) затрагивает интересы максимального числа украинцев.

Изменение поведения

Стратегия обращения с бытовыми отходами названа "Изменяя наше поведение". Она рассчитана до 2030 г. Согласно стратегии, бытовые отходы в Украине должны восприниматься как ценный ресурс, которым нужно управлять, а не как требующая решения проблема. Для этого планируется:

уделять больше внимания профилактике и свести к минимуму образование бытовых отходов;

изменить структуру производства и потребления, а также улучшить обращение с бытовыми отходами;

признать, что большинство бытовых отходов является ресурсом, и при условии их повторного использования можно уменьшить потребление природных ресурсов и свести к минимуму влияние отходов на окружающую среду.

В перспективе Украина должна отойти от использования полигонов для отходов как единственного пути обращения с ними и двигаться в направлении сортировки мусора, разделения его на потоки для повторного использования, переработки или утилизации с помещением оставшихся отходов на региональные полигоны, отвечающие требованиям ЕС.

"Загрязнитель платит": стратегия предполагает возложить расходы на производителей, дистрибьюторов, розничных продавцов и конечных потребителей.

Стратегия предусматривает создание системы комплексного обращения с бытовыми отходами, с использованием частного сектора в качестве как операторов, так и инвесторов.

Комплексное обращение с отходами охватывает все их источники и аспекты: образование, разделение, транспортировка, сортировка, обработка, утилизация и удаление. Инфраструктура для работы с бытовыми отходами должна способствовать достижению следующих целей в течение следующих 14 лет:

предотвращение попадания значительной части бытовых отходов на полигоны;

увеличение охвата населения сбором сухих ценных компонентов до 50% в краткосрочной и до 90% в долгосрочной перспективе;

строительство 20 новых объектов переработки бытовых отходов (мусоросортировочных линий) в краткосрочной перспективе и более 18 в среднесрочной перспективе с использованием экологически безопасных технологий как альтернативы полигонам, включая создание объектов для компостирования и других объектов биологической обработки;

рационализация полигонов бытовых отходов путем последовательного и устойчивого сокращением их количества, результатом чего станет сеть из 150 – 250 современных объектов.

Стратегия предполагает возложить расходы на загрязнителя, в соответствии с принципом "загрязнитель платит". Каждый участник в цепочке должен разделить эти расходы: производитель, дистрибьютор, розничный продавец и конечный потребитель.

С чем нужно работать

На сегодняшний день нет достоверной статистики применительно к бытовым отходам в Украине. Систематические исследования по этой теме отсутствуют, а имеющиеся данные разбросаны по разным источникам и отчетам и часто противоречат друг другу.

Согласно официальной статистике, объемы образования бытовых отходов в Украине в 2015 г. составили 48 млн куб. м или около 11,8 млн т. Но поскольку только 78% населения в стране пользуется услугами по сбору бытовых отходов, то общие объемы образования отходов на самом деле гораздо больше.

Экологическое сознание в Украине находится на низком уровне, в результате чего модели потребления не учитывают влияние продукции на окружающую среду как фактор при покупке товаров. Это также проявляется в низком уровне использования услуг по сбору и утилизации, в удалении отходов на стихийные свалки, сжигании отходов.

В 2015 г. только 5,93% образованных бытовых отходов было утилизировано, в том числе 2,73% (1,3 млн куб.м) – сожжены, 3,2% (1,55 млн куб. м) – направлены на мусороперерабатывающие заводы и около 17 тыс. куб.м (0,003%) компостированны. Остальные (около 94%) направлены на свалки и полигоны.

Основные проблемы существующей системы обращения с отходами:

отсутствие комплексного подхода;

плохо развитое межмуниципальное сотрудничество, что создает дисбаланс между местными органами власти в пользу крупных городов и более урбанизированных населенных пунктов;

низкий уровень охвата услугами по сбору бытовых отходов, особенно в сельской местности, а по услугами по раздельному сбору – еще ниже;

значительная роль неформального сектора в сфере обращения с бытовыми отходами, что препятствует развитию официального рынка;

большое количество полигонов/свалок (почти в каждом населенном пункте), которые обычно не соответствуют экологическим стандартам, а также распространенность несанкционированных свалок, что делает ситуацию с захоронением отходов практически неконтролируемой;

низкие тарифы на захоронение бытовых отходов, которые не стимулируют раздельный сбор и сортировку. Расходы на развитие не включены исполнителями услуг в тариф. Не учтены в нем и расходы, связанные с закрытием полигонов и их рекультивацией.

Базовые принципы стратегии

Предлагаемая стратегия опирается на принятую в мире иерархию вариантов обращения с отходами, в которой приоритеты таковы:

Предотвращение и минимизация. Повторное использование. Переработка. Утилизация. Экологически безопасное удаление.

Согласно Рамочной директиве ЕС об отходах, "предотвращение" означает меры, принятые до того, как вещество, материал или продукт стали отходами. Оно уменьшает:

объемы отходов, в том числе за счет повторного использования продукции или продления срока ее службы;

негативное влияние отходов на окружающую среду и здоровье человека;

содержание вредных веществ в материалах и продуктах.

Также задача состоит в разработке Национальной программы по предотвращению образования отходов. Она должны свести к минимуму образование отходов, а также а такдже как можно дольше сохранять ценность продукции, материалов и ресурсов для экономики Украины.

В долгосрочной перспективе планируется отказ от системы учета бытовых отходов на основе объемов в пользу системы на основе веса. Для такого изменения нужно организовать сеть платформенных весов, что повлечет за собой значительные финансовые последствия. Способствовать новшествам будет постепенное включение платформенных весов в состав новых комплексов обработки бытовых отходов и перегрузочных станций.

Ответственность производителя

Расширенная ответственность производителя (РОП) является стратегическим подходом, согласно которому производители принимают на себя ответственность – финансовую и/или физическую – для обработки и удаления отходов потребления. Возложение такой ответственности может обеспечить стимулы для предотвращения образования отходов у источника загрязнения, способствовать экологическому дизайну продукции и оказать поддержку в достижении целей по переработке отходов и управления материалами на государственном уровне.

К 2022 г. планируется создать схемы РОП для отдельных потоков бытовых отходов, таких как отходы упаковки и ОЭЭО (отходы электрического и электронного оборудования), путем внесения изменений в закон "Об отходах" и путем принятия специальных законов для упаковки и ОЭЭО. Поправки в закон будут включать положения, обязывающие производителей сотрудничать с местными органами власти для обеспечения раздельного сбора в упаковки.

В рамках реализации принципа РОП планируется, что:

к 2024 г. показатель утилизации отходов упаковки достигнет 60%;

к 2022 г. при реализации отходов упаковки приоритетной задачей должна стать реализация системы "залог-возврат" для отходов упаковки из-под напитков, в частности, стеклянных бутылок;

к 2022 г. должно быть создано не менее 50 центров приема товаров и одежды, бывших в употреблении, а также электротоваров и электроники.

Переработка отходов

Сейчас уровень переработки отходов в Украине находится на низком уровне. Ключевой проблемой является отсутствие организованной системы, способной проводить эффективный сбор вторсырья высокого качества. В этой сфере в стратегии предложены следующие задачи:

к 2022 г. общий показатель переработки бытовых отходов должен достичь 6% от общего объема, а к 2030 г. – 11%;

2024 г. создать в Украине ряд пилотных схем раздельного сбора и переработки "мокрых" бытовых отходов (биоотходов);

к 2022 г. реализация компостирования в домашних условиях должна охватить 30% домохозяйств Украины;

к 2024 г. утилизация 60% отходов упаковки; 60% стеклянной тары; 23% пластиковой упаковки; 60% упаковки из бумаги и картона; 50% упаковки из металла; 15% упаковки из дерева.

К 2022 г. предлагается создать сеть центров приема бытовых отходов во всех населенных пунктах Украины с населением более 50 тысяч человек (их 140). Такие центры будут служить для сбора и хранения опасных бытовых отходов, крупногабаритных отходов (мебель, большие предметы домашнего обихода и т.д.), вторсырья, ОЭЭО (в том числе батареек и аккумуляторов), садовых отходов, а также строительных отходов домохозяйств.

График увеличения налога на захоронение, евро за тонну

Опасные отходы Инертные отходы Сейчас 0,14 0 2017 0,4 0,1 2018 0,8 0,2 2020 1,5 0,3 2022 3,0 0,6 2024 4,5 1,0 2026 7,0 1,5 2028 10 2,0 2030 15 3,0



Окончательное удаление

В этой сфере в стратегии предложены такие задачи:

к 2024 г. по всей территории Украины создать сеть региональных полигонов для захоронения отходов;

к 2022 г. подготовить планы приведения существующих полигонов в соответствие с экологическими требованиями, где это целесообразно, и осуществить этих планы;

до 2024 г. закрыть полигоны и свалки, не соответствующие стандартам экологической безопасности;

к 2020 г. создать механизм, который будет гарантировать, что все расходы на строительство, эксплуатацию, закрытие, рекультивацию полигонов, обслуживание после закрытия и мониторинг полигона в течение не менее 30 лет (в том числе финансовые гарантии) покрываются за счет тарифов на захоронение отходов;

до 2017 г. разработать национальную стратегию уменьшения объемов захоронения отходов, которые биологически разлагаются.

Контроль и руководство

Реализация политики в сфере обращения с отходами будет осуществляться под руководством Минэкологии и Минрегиона. В вопросах экономики они будут координировать свои действия с Минфином. Однако главный экономический инструмент для предупреждения и раздельного сбора отходов, то есть сборы с потребителей услуг, должен быть введен и контролироваться на местном уровне.

Индикативная оценка затрат на ключевые мероприятия стратегии, млн евро