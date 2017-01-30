Кто заплатит за мусор: в Украине придумали стратегию обращения с отходами

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По плану Кабмина, новая система затронет всех загрязнителей – от производителей товаров до конечных потребителей

Мусор предлагают воспринимать как ценный ресурс. Все фото: Pixabay
Мусор предлагают воспринимать как ценный ресурс. Все фото: Pixabay

Минэкологии Украины в конце 2016 года представило первый вариант проекта Национальной стратегии обращения с отходами и выставило его на общественное обсуждение, которое продлится 1,5 – 2 месяца.

Документ охватывает семь основных потоков отходов: твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие, он базируется на стандартах и подходах ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Эта стратегия должна стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере экологии.

Над созданием проекта работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Минэкономразвития, Минрегиона, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ, ЕБРР и проектов технической помощи ЕС.

Документ очень большой – около 400 страниц. Но раздел твердых бытовых отходов (в документе они названы муниципальными) затрагивает интересы максимального числа украинцев.

Изменение поведения

Стратегия обращения с бытовыми отходами названа "Изменяя наше поведение". Она рассчитана до 2030 г. Согласно стратегии, бытовые отходы в Украине должны восприниматься как ценный ресурс, которым нужно управлять, а не как требующая решения проблема. Для этого планируется:

  • уделять больше внимания профилактике и свести к минимуму образование бытовых отходов;
  • изменить структуру производства и потребления, а также улучшить обращение с бытовыми отходами;
  • признать, что большинство бытовых отходов является ресурсом, и при условии их повторного использования можно уменьшить потребление природных ресурсов и свести к минимуму влияние отходов на окружающую среду.

В перспективе Украина должна отойти от использования полигонов для отходов как единственного пути обращения с ними и двигаться в направлении сортировки мусора, разделения его на потоки для повторного использования, переработки или утилизации с помещением оставшихся отходов на региональные полигоны, отвечающие требованиям ЕС.

"Загрязнитель платит": стратегия предполагает возложить расходы на производителей, дистрибьюторов, розничных продавцов и конечных потребителей.

Стратегия предусматривает создание системы комплексного обращения с бытовыми отходами, с использованием частного сектора в качестве как операторов, так и инвесторов.

Комплексное обращение с отходами охватывает все их источники и аспекты: образование, разделение, транспортировка, сортировка, обработка, утилизация и удаление. Инфраструктура для работы с бытовыми отходами должна способствовать достижению следующих целей в течение следующих 14 лет:

  • предотвращение попадания значительной части бытовых отходов на полигоны;
  • увеличение охвата населения сбором сухих ценных компонентов до 50% в краткосрочной и до 90% в долгосрочной перспективе;
  • строительство 20 новых объектов переработки бытовых отходов (мусоросортировочных линий) в краткосрочной перспективе и более 18 в среднесрочной перспективе с использованием экологически безопасных технологий как альтернативы полигонам, включая создание объектов для компостирования и других объектов биологической обработки;
  • рационализация полигонов бытовых отходов путем последовательного и устойчивого сокращением их количества, результатом чего станет сеть из 150 – 250 современных объектов.

Стратегия предполагает возложить расходы на загрязнителя, в соответствии с принципом "загрязнитель платит". Каждый участник в цепочке должен разделить эти расходы: производитель, дистрибьютор, розничный продавец и конечный потребитель.

С чем нужно работать

На сегодняшний день нет достоверной статистики применительно к бытовым отходам в Украине. Систематические исследования по этой теме отсутствуют, а имеющиеся данные разбросаны по разным источникам и отчетам и часто противоречат друг другу.

Согласно официальной статистике, объемы образования бытовых отходов в Украине в 2015 г. составили 48 млн куб. м или около 11,8 млн т. Но поскольку только 78% населения в стране пользуется услугами по сбору бытовых отходов, то общие объемы образования отходов на самом деле гораздо больше.

Экологическое сознание в Украине находится на низком уровне, в результате чего модели потребления не учитывают влияние продукции на окружающую среду как фактор при покупке товаров. Это также проявляется в низком уровне использования услуг по сбору и утилизации, в удалении отходов на стихийные свалки, сжигании отходов.

В 2015 г. только 5,93% образованных бытовых отходов было утилизировано, в том числе 2,73% (1,3 млн куб.м) – сожжены, 3,2% (1,55 млн куб. м) – направлены на мусороперерабатывающие заводы и около 17 тыс. куб.м (0,003%) компостированны. Остальные (около 94%) направлены на свалки и полигоны.

Основные проблемы существующей системы обращения с отходами:

  • отсутствие комплексного подхода;
  • плохо развитое межмуниципальное сотрудничество, что создает дисбаланс между местными органами власти в пользу крупных городов и более урбанизированных населенных пунктов;
  • низкий уровень охвата услугами по сбору бытовых отходов, особенно в сельской местности, а по услугами по раздельному сбору – еще ниже;
  • значительная роль неформального сектора в сфере обращения с бытовыми отходами, что препятствует развитию официального рынка;
  • большое количество полигонов/свалок (почти в каждом населенном пункте), которые обычно не соответствуют экологическим стандартам, а также распространенность несанкционированных свалок, что делает ситуацию с захоронением отходов практически неконтролируемой;
  • низкие тарифы на захоронение бытовых отходов, которые не стимулируют раздельный сбор и сортировку. Расходы на развитие не включены исполнителями услуг в тариф. Не учтены в нем и расходы, связанные с закрытием полигонов и их рекультивацией.

Базовые принципы стратегии

Предлагаемая стратегия опирается на принятую в мире иерархию вариантов обращения с отходами, в которой приоритеты таковы:

  1. Предотвращение и минимизация.
  2. Повторное использование.
  3. Переработка.
  4. Утилизация.
  5. Экологически безопасное удаление.

Согласно Рамочной директиве ЕС об отходах, "предотвращение" означает меры, принятые до того, как вещество, материал или продукт стали отходами. Оно уменьшает:

  • объемы отходов, в том числе за счет повторного использования продукции или продления срока ее службы;
  • негативное влияние отходов на окружающую среду и здоровье человека;
  • содержание вредных веществ в материалах и продуктах.

Также задача состоит в разработке Национальной программы по предотвращению образования отходов. Она должны свести к минимуму образование отходов, а также а такдже как можно дольше сохранять ценность продукции, материалов и ресурсов для экономики Украины.

В долгосрочной перспективе планируется отказ от системы учета бытовых отходов на основе объемов в пользу системы на основе веса. Для такого изменения нужно организовать сеть платформенных весов, что повлечет за собой значительные финансовые последствия. Способствовать новшествам будет постепенное включение платформенных весов в состав новых комплексов обработки бытовых отходов и перегрузочных станций.

Ответственность производителя

Расширенная ответственность производителя (РОП) является стратегическим подходом, согласно которому производители принимают на себя ответственность – финансовую и/или физическую – для обработки и удаления отходов потребления. Возложение такой ответственности может обеспечить стимулы для предотвращения образования отходов у источника загрязнения, способствовать экологическому дизайну продукции и оказать поддержку в достижении целей по переработке отходов и управления материалами на государственном уровне.

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К 2022 г. планируется создать схемы РОП для отдельных потоков бытовых отходов, таких как отходы упаковки и ОЭЭО (отходы электрического и электронного оборудования), путем внесения изменений в закон "Об отходах" и путем принятия специальных законов для упаковки и ОЭЭО. Поправки в закон будут включать положения, обязывающие производителей сотрудничать с местными органами власти для обеспечения раздельного сбора в упаковки.

В рамках реализации принципа РОП планируется, что:

  • к 2024 г. показатель утилизации отходов упаковки достигнет 60%;
  • к 2022 г. при реализации отходов упаковки приоритетной задачей должна стать реализация системы "залог-возврат" для отходов упаковки из-под напитков, в частности, стеклянных бутылок;
  • к 2022 г. должно быть создано не менее 50 центров приема товаров и одежды, бывших в употреблении, а также электротоваров и электроники.

Переработка отходов

Сейчас уровень переработки отходов в Украине находится на низком уровне. Ключевой проблемой является отсутствие организованной системы, способной проводить эффективный сбор вторсырья высокого качества. В этой сфере в стратегии предложены следующие задачи:

  • к 2022 г. общий показатель переработки бытовых отходов должен достичь 6% от общего объема, а к 2030 г. – 11%;
  • 2024 г. создать в Украине ряд пилотных схем раздельного сбора и переработки "мокрых" бытовых отходов (биоотходов);
  • к 2022 г. реализация компостирования в домашних условиях должна охватить 30% домохозяйств Украины;
  • к 2024 г. утилизация 60% отходов упаковки; 60% стеклянной тары; 23% пластиковой упаковки; 60% упаковки из бумаги и картона; 50% упаковки из металла; 15% упаковки из дерева.

К 2022 г. предлагается создать сеть центров приема бытовых отходов во всех населенных пунктах Украины с населением более 50 тысяч человек (их 140). Такие центры будут служить для сбора и хранения опасных бытовых отходов, крупногабаритных отходов (мебель, большие предметы домашнего обихода и т.д.), вторсырья, ОЭЭО (в том числе батареек и аккумуляторов), садовых отходов, а также строительных отходов домохозяйств.

График увеличения налога на захоронение, евро за тонну

 

Опасные отходы

Инертные отходы

Сейчас

0,14

0

2017

0,4

0,1

2018

0,8

0,2

2020

1,5

0,3

2022

3,0

0,6

2024

4,5

1,0

2026

7,0

1,5

2028

10

2,0

2030

15

3,0


Окончательное удаление

В этой сфере в стратегии предложены такие задачи:

  • к 2024 г. по всей территории Украины создать сеть региональных полигонов для захоронения отходов;
  • к 2022 г. подготовить планы приведения существующих полигонов в соответствие с экологическими требованиями, где это целесообразно, и осуществить этих планы;
  • до 2024 г. закрыть полигоны и свалки, не соответствующие стандартам экологической безопасности;
  • к 2020 г. создать механизм, который будет гарантировать, что все расходы на строительство, эксплуатацию, закрытие, рекультивацию полигонов, обслуживание после закрытия и мониторинг полигона в течение не менее 30 лет (в том числе финансовые гарантии) покрываются за счет тарифов на захоронение отходов;
  • до 2017 г. разработать национальную стратегию уменьшения объемов захоронения отходов, которые биологически разлагаются.

Контроль и руководство

Реализация политики в сфере обращения с отходами будет осуществляться под руководством Минэкологии и Минрегиона. В вопросах экономики они будут координировать свои действия с Минфином. Однако главный экономический инструмент для предупреждения и раздельного сбора отходов, то есть сборы с потребителей услуг, должен быть введен и контролироваться на местном уровне.

Индикативная оценка затрат на ключевые мероприятия стратегии, млн евро

Увеличение охвата услугами по сбору бытовых отходов с 77,46% до 84% до 2022 г.

45

Дальнейшее увеличение охвата до 90% населения Украины до 2030 г.

51,6

Увеличение охвата раздельным сбором отходов до 50% населения Украины до 2022 г.

48

Дальнейшее увеличение охвата до 90% до 2030 г.

72

Создание 50 центров сбора товаров и продукции, которые были в использовании, до 2022 г.

7,5

Установление схемы "Залог-возврат" для стеклянной тары

нет данных

Строительство 20 мусороперерабатывающих комплексов и сортирующих линий до 2022 г.

70

Строительство дополнительных 18 комплексов до 2030 г.

63

Строительство 140 центров приема отходов

21

Домашние компостерные

83,5

Модернизация мусоросжигательного завода "Энергия" в Киеве в краткосрочной и среднесрочной перспективе (до 2024 г.)

212

Строительство 150 современных мест захоронения отходов 

1370 на 14-15 лет

Рекультивация и закрытие существующих полигонов и свалок

500

Украина, мусор, утилизация, отходы, стратегия, свалки, полигоны

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Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

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