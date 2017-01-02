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Кто заработал больше всех: самые высокооплачиваемые профессии в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7821/81_main.1482426630.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/81_tn.1482426630.jpg Экономика Высокие зарплаты у работников авиационного транспорта, финансистов и хирургов 

Кто заработал больше всех: самые высокооплачиваемые профессии в Украине

Сегодня, 07:31

Высокие зарплаты у работников авиационного транспорта, финансистов и хирургов 

Кто заработал больше всех. Фото: архив
Кто заработал больше всех. Фото: архив

В Украине по итогам прошедшего года средняя зарплата увеличилась на 22%, а минимальную зарплату в январе 2017-мго подняли на 200%. Как говорят экономисты, инфляция, которая за последние несколько лет превысила 60%, "съела" результат индексаций зарплат. Больше всего от роста цен страдают пенсионеры, а меньше всего – те, кто зарабатывает больше 10 тысяч гривен. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, кто в Украине зарабатывает больше всех.

Согласно Государственной службе статстики, среди профессий традиционно первенство по уровню заработка занимают специальности в сфере авиационного транспорта – средняя зарплата 27 237 гривен. Зарплаты финансистов и страховиков поднялись до 10 507 гривен, в то время как ITшники в Украине в среднем зарабатывают 9636 гривен.

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В то же время в рейтинге кадрового портала work.U на первом месте оказались преподаватели китайского языка (it-специальности не учитывались) со средней зарплатой больше 29 тысяч гривен. На втором месте финансовый директор (22,7 тысячи гривен). А замыкают десятку стюардессы со средней зарплатой 16,5 тысячи гривен.

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К слову, зарплаты в частном секторе в следующем году могут увеличиться на 10-30%. "То, что касается бизнеса, он прибавляет зарплаты в коридоре от 10 до 30% по разным сотрудникам в год. Но это средняя температура по больнице. В принципе, при хорошей "погоде", 30% – тот максимум, на который повышаются зарплаты. Если компании в 2016-м сработали хорошо, и у них амбициозные планы на 2017-й, зарплаты могут вырасти максимально. Если будут какие-то сдерживающие факторы – 10-20% это столько, сколько можно прибавить к зарплате", – отмечает HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина.
инфляция, температура, зарплата, пенсионеры, зарплаты, профессии

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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