Курс доллара в Украине вернулся к активному росту

Американская валюта "поправилась" почти на 20 копеек в официальных курсах НБУ

На сегодня, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,26 грн;

1 евро – 29,2 грн;

10 российских рублей – 4,64 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы повысился сразу на 19 копеек.

Евро вырос на 12 копеек. Российский рубль "поправился" на копеек.

Напомним, 6 февраля на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 – 5 копеек. Торги закрылись котировками 27,11 – 27,15 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

По прогнозам экспертов, в феврале курс доллара может продолжить яварский рост. Курс на наличном рынке в феврале может составить 27,5 – 29,5 грн/долл., на безналичном рынке – 27 – 28 грн/долл., считают специалисты. Превышение этих уровней, по мнению аналитиков, возможно в случае форс-мажорных событий экономического или политического характера. В случае преодоления отметки 28 грн/долл., курс может повыситься до 29,5 грн/долл.