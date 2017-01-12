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Квоты на экспорт украинского меда в ЕС уже исчерпаны – Минагрополитики http://www.segodnya.ua/img/article/7877/40_main.1484236649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/40_tn.1484236649.jpg Экономика В Министерство также сообщли, что экпортная квота на сахар исчерпана почти на 80%

Квоты на экспорт украинского меда в ЕС уже исчерпаны – Минагрополитики

Сегодня, 17:57

В Министерство также сообщли, что экпортная квота на сахар исчерпана почти на 80%

Экспортная квота на украинский мед в ЕС уже исчерпана. Фото: mirrasteniy.com.ua
Экспортная квота на украинский мед в ЕС уже исчерпана. Фото: mirrasteniy.com.ua

По состоянию на 11 января 2017 квоты на импорт украинского меда европейскими странами исчерпан на 100%, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% – на виноградные и яблочные соки. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает УНН.

"Как и в прошлом году, украинская аграрная продукция пользуется большим спросом среди европейских импортеров. Об этом свидетельствуют показатели использованных квот состоянию на 11 января 2017 года. Например, уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда. Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана ", – рассказала замминистра.

По словам Трофимцевой, за 2016 было использовано полностью квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы.

"Новая статистика снова подчеркивает важность нашей работы по вопросам расширения доступа украинских аграрных экспортеров на рынки ЕС. Этот вопрос будет оставаться в 2017 году на повестке дня работы нашей команды", – отметила Трофимцовым.

Напомним, в конце декабря 2016 года замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что в Европейском парламенте рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины.
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