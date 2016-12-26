Медленные реформы и "дыра" в фонде: как изменятся пенсии в Украине в 2017 году

Средний размер выплат подрастет, но возраст выхода на пенсию не изменится, а второй уровень пенсионной системы пока не могут запустить

В конце декабря в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что стратегическая задача на 2017 год – создать справедливую пенсионную систему и увеличить пенсии для украинских граждан.

Но сбалансировать пенсионную систему невозможно, если исходить только из ее потребностей – для этого в нынешней Украине нет экономических условий. Нереально одновременно иметь высокие взносы, обеспечивающие в полном объеме финансирование пенсионной системы, и развивать экономику. Сначала следует нарастить экономику, увеличить зарплаты, то есть нарастить базу пенсионной системы, которая тогда автоматически выправится.

Если же пытаться наращивать выплаты, то база будет деградировать, а вслед за нею и пенсионная система.

Из 12,5 млн пенсионеров в стране примерно половина получает минимальную пенсию.

Поставленная Гройсманом задача связана с реализацией пенсионной реформы в Украине, о необходимости которой говорится не протяжении последних трех лет. Что реально может произойти в этой сфере в наступающем году?

Сокращение нагрузки на Пенсионный фонд

Правительство сохранило на 2017 г. коэффициент 0,85 для работающих пенсионеров, хотя ранее обещало отменить его. Однако пенсии для некоторых оговоренных в законодательстве категорий, в том числе ветеранов, будут выплачиваться в полном объеме.

Будет продолжена и усилена работа по верификации пенсионных выплат. По данным главы Минфина, предпринятые меры, в том числе по верификации, позволили сэкономить в 2016 г. 10 млрд грн.

Сейчас из 12,5 млн пенсионеров в стране примерно половина получает минимальную пенсию. Но при этом 25% пенсионеров имеют преференции или дополнительные выплаты, связанные, в том числе, и с социальным статусом.

Общий объем доходов Пенсионного фонда на 2017 г. – 283,2 млрд грн. Из них 141,3 млрд грн – дотации из госбюджета.

Правительство неоднократно пыталось уменьшить подобные расходы, но пока добилось немногого, к тому же часть "завоеванного" приходится возвращать. Так, 23 декабря Конституционный суд обнародовал свое решение, которым признал неконституционными введенные в 2016 г. ограничения размера максимальной пенсии военнослужащим до 10 740 грн и приостановку ее выплаты военным пенсионерам, работающим на госслужбе. Это решение принято по обращению Верховного суда, в котором посчитали, что вследствие этих ограничений произошло сужение содержания объема прав и свобод военнослужащих на социальную защиту, в частности права на получение пенсии.

Фото: "Сегодня"

Общий объем доходов Пенсионного фонда на 2017 г. определен в 283,2 млрд грн, из которых 141,3 млрд грн поступят в виде дотации из государственного бюджета. Из бюджетных денег 69,6 млрд грн будут направлены на пенсионные программы тем категориям граждан, которые имеют льготные пенсии, финансируемые самим же госбюджетом. Поэтому собственно дефицит фонда оценивается в 71,7 млрд грн. В нынешнем году он составляет 82,3 млрд грн.

Позиция МВФ

Много говорится о том, что проведение пенсионной реформы (включая повышение пенсионного возраста) является одним из главных требований МВФ для продолжения финансирования реформ. На самом деле, это не так.

Фонд не требует повышения возраста и реформа как таковая ему не очень-то и нужна. Главная его забота – сбалансирование пенсионной системы в целом. Инструменты достижения этого правительство выбирает самостоятельно и защищает их перед экспертами МВФ.

Рост поступлений в Пенсионный фонд

Главные надежды правительства здесь связаны с повышением минимальной зарплаты до 3 200 грн, ростом зарплат и выводом их из тени. Два последних фактора количественно оценить невозможно, но понятно, что налоговики будут продолжать усиленно работать в этом направлении.

В отношении же первого фактора первого правительство считает, что в результате Пенсионный фонд получит 14,8 млрд грн. Но оценка эта явно завышенная, так как вряд ли учитывает, что такой рост "минималки" неизбежно приведет к какому-то количеству банкротств предприятий малого и среднего бизнеса и сокращению официально задействованных работников.

МВФ не требует повышения пенсионного возраста.

С 1 января единый социальный взнос (ЕСВ) будут платить даже те физлица-предприниматели, которые не получают доход – соответствующий закон депутаты приняли 6 декабря. Если президент его подпишет, то физлица-предприниматели должны будут сдавать не только пустые декларации, но и платить ЕСВ в размере 704 или 352 грн в месяц.

Снижение поступлений в Пенсионный фонд

Верховная Рада 20 декабря отменила 2% пенсионный сбор по операциям покупки иностранной валюты физическими лицами, который вводился в 1998 г. в качестве временной меры. С 2015 г. он был повышен с 0,5% до 2%.

Отмена этого сбора заложена в обновленный меморандум сотрудничества Украины и МВФ.

Перспективы накопительной системы

Наличие государственного накопительного (второго) уровня пенсионной системы предусмотрено в отечественном законодательстве с далекого 2003 г. Но дата его запуска окончательно пока не определена.

Правительство 6 мая 2016 г. зарегистрировало в парламенте законопроект №4608, который пока не рассматривался даже в первом чтении. Среди прочего, в документе говорится, что внедрение накопительной системы для отдельных категорий работников начнется с 1 июля 2017 г. Учитывая, что на сегодняшний день Пенсионный фонд не готов к этому ни организационно, ни технически, да и сам закон еще не известно, когда будет принят (если будет принят вообще), то можно уверенно предположить, что 1 июля ничего не произойдет.

Когда это может произойти? В ст. 1 Закона "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" (2011 г.) говорится, что перечисление страховых взносов в Накопительный пенсионный фонд вводится начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда. Поскольку такая бездефицитность уже не наступит никогда, то правительство попытается исправить это положение закона или сделает вид, что его нет. В любом случае, при таком состоянии солидарной системы запуск накопительной части невозможен.

Наличие второго уровня пенсионной системы предусмотрено в законодательстве Украины с далекого 2003 года.

Дело в том, что в той же ст. 1 этого закона говорится, что страховые взносы в Накопительный фонд являются составной частью единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, уплаченного участниками накопительной системы. То есть платежи в Накопительный фонд не прибавляются к ЕСВ, а идут за счет уменьшения отчислений в солидарную систему. Поскольку дефицит этой системы сейчас и так огромен, то пойти на увеличение его или ЕСВ в целом власть не захочет.

К тому же накопительная система даст результат лет через 25 после запуска, а решать проблему с пенсиями нужно сегодня.

Важный вопрос, на который ни у кого нет ответа – что власть будет делать со средствами Накопительного фонда, чтобы не просто уберечь их от инфляции, но и приумножить? Сейчас их просто некуда инвестировать. Да и МВФ не рекомендует вводить второй уровень – чтобы государство не брало на себя дополнительные обязательства.

В тоже время без накопительной части пенсий уже не обойтись. Но пенсионная реформа в Украине может быть эффективной и при наличии только двух компонентов: исправленной солидарной системы и негосударственных пенсионных фондов (т. е. ее первого и третьего уровней).

Пенсионный возраст

По поводу повышения пенсионного возраста представители власти высказывали разные мнения, но похоже, что на сейчас официальная позиция такова: по меньшей мере в течение десяти ближайших лет пенсионный возраст в стране повышаться не будет.

Такое заявление сделал в ноябре вице-премьер-министр Павел Розенко: "О повышении пенсионного возраста можно будет говорить тогда, когда повысится качество и продолжительность жизни. Ведь сейчас средний возраст мужчин у нас составляет 65 лет, поэтому нельзя давать пенсию человеку только перед смертью".

В правительстве подсчитали, что средний размер пенсии в 2017 г. вырастет на 270 грн.

Кроме того, он добавил, что в течение следующих 10 лет правительство будет повышать жизненные стандарты украинцев и уровень медицинского обслуживания, что позволит увеличить продолжительность жизни – вот тогда и можно будет дискутировать об увеличении пенсионного возраста.

Администрирование пенсий

Пенсионная реформа — это в том числе вопрос существенного повышения качества услуг по пенсионному обеспечению. В сентябре этого года правительство утвердило программу модернизации и реформирования Пенсионного фонда, в рамках которой предполагается переход на новый современный уровень обслуживания граждан, сообщил П. Розенко. Этот процесс начинается с постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный вид, что позволит создать единую централизованную систему Пенсионного фонда.

С 1 января начнется внедрение новой процедуры оформления пенсий – это можно будет сделать в любой точке страны, без привязки к месту жительства или работы, как сейчас. Каждый работающий человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет увидеть, как он накапливает себе на пенсию, и какая выплата у него будет.

Размер пенсий

С 1 декабря текущего года минимальная пенсия составляет 1247 грн, такой она останется до 1 мая 2017 г., когда вырастет до 1312 грн, а с 1 деабря 2017 г. станет 1373 грн – об этом говорится в госбюджете-2017.

В правительстве подсчитали, что средний размер пенсии в 2017 г. вырастет на 270 грн по сравнению с текущим годом и составит 2001 грн.

Дальние перспективы

Некоторые черты проекта пенсионной реформы на днях обрисовал министр соцполитики Андрей Рева. Их могут ввести с 2021 г., когда у украинцев, претендующих на пенсию, накопится не менее 20 лет страхового стажа (в базе министерства он отслеживается с 1 июля 2000 г.). Общий стаж для мужчин должен составлять 35 лет, для женщин – 30 лет.

Выйти на пенсию можно раньше, заплатив взносы за годы, недостающие в стаж.

"Для выхода на пенсию в 60 лет у человека должно быть 20 лет страхового стажа (за период с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2020 г.). Если стаж меньше 20 лет, но больше 15, то можно выйти на пенсию в 63 года. Если стажа меньше 15 лет, то в 65 лет", – отметил министр.

Выйти на пенсию можно и раньше, заплатив взносы за годы, недостающие в стаж. Например, 1 января 2021 года не хватает 10 лет страхового стажа. Можно доплатить взносы за 120 месяцев и получить свой страховой стаж. Например, с января 2017 г. минимальная заработная плата станет 3200 грн. Единый социальный взнос (22%) тогда будет составлять 704 грн в месяц. Поэтому если заплатить 84 тыс. грн, то можно выйти на пенсию в 60 лети при 10 годах зафиксированного в базе страхового стажа.

Для сравнения: зарубежные пенсионные реформы

19 декабря президент Польши подписал закон о снижении пенсионного возраста. С 1 октября 2017 г. женщины смогут уйти на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет (сейчас в стране пенсионный возраст независимо от пола составляет 67 лет). По словам главы государства, подписанный закон является ответом на просьбы общества.

Экономисты подсчитали, что снижение пенсионного возраста станет дополнительной нагрузкой для бюджета Польши – к 2018 г. расходы пенсии вырастут на 2,3 млрд евро. К 2021 г. на пенсии будут тратить на 4,6 млрд евробольше, чем в 2016 г. Дополнительно в июле правительство Польши утвердило план ликвидации частных пенсионных фондов, который вступит в силу в 2018 г. Минимум 0,25% своих средств, находящуюся в этих фондах (35,2 млрд долларов), правительство передаст в единый демографический резервный фонд. Согласно действующему законодательству 1999 г., в пенсионные организации в стране уходит 19,5% зарплаты работников без учета налогов. Но Польша со своей реформой практически в одиночестве идет против потока.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем отчете за 2016 г. сообщила, что в 2013-2015 гг. изменения в свои пенсионные системы вносили 26 стран-членов (из 34, без учета Латвии, которая стала участником организации в текущем году). В девяти странах это были реформы, затрагивающие большинство населения.

Фото: Pixabay

Реформы солидарных пенсионных систем обычно направлены на сокращение выплат. Все страны ОЭСР имеют накопительные пенсионные системы, в среднем по организации солидарная часть обеспечивает пенсию в размере 41% среднего заработка, а с учетом накопительной части пенсия она увеличивается до 58%. Таким образом около трети пенсии обеспечивается за счет накоплений.

Участие в накопительных схемах может быть обязательным для работодателя (так в Корее, Нидерландах, Гонконге, Китае, Сингапуре, Швеции, Турции, Великобритании, Новой Зеландии) или добровольным (в Германии, Японии, Польше, Франции, Словакии). Для расширения охвата добровольных систем вводятся налоговые льготы или софинансирование добровольных накоплений.

В отношении к накопительным системе нет единодушия. Так, Перу и Уругвай предоставили работникам право вернуться в распределительную (солидарную) систему. Словакия отменила минимальный срок накоплений в 10 лет и временно открыла вход в накопительную систему для всех (ранее ее можно было выбрать только до возраста 35 лет). Чехия, предложив работнику софинансировать накопительный взнос за счет вычета из солидарного взноса (тем самым распределительная часть пенсии сокращалась), столкнулась с массовым отказом людей от участия в этой системе.

Реальных плательщиков может быть значительно меньше, чем охваченных накопительной системой. Например, в Чили, где индивидуальные пенсионные взносы обязательны для работников, при охвате 70% трудоспособного населения, взносы платят 40%, а в Мексике при охвате 60% платят 38%. Главная причина – высокая неофициальная занятость населения.

Чехия и Финляндия уменьшили индексацию пенсий, Греция и Бельгия – ее заморозили, ряд стран изменили ее порядок. Так, Словакия с 2017 г. станет привязывать индексацию к инфляции (сейчас – к темпам инфляции и роста зарплат), так же поступают в Швеции, Финляндии, Португалии, Германии. В Турции индексация зависит от темпов ВВП, а Люксембург будет индексировать пенсии, только если доходы пенсионной системы превысят расходы.

Ужесточаются условия индексации выплат и раннего выхода на пенсию.

Повышается пенсионный возраст – это сделали уже 30 стран ОЭСР. Например, 20-летние граждане, начавшие работать в 2014 г., выйдут на пенсию в Чехии, Ирландии и Великобритании не ранее 68 лет. В странах с переходной экономикой, где в середине 1990-х пенсионный возраст составлял 60 лет для мужчин и 55 для женщин, теперь в среднем 65 и 63 года соответственно.

О постепенном повышении пенсионного возраста до 67 лет объявили Канада, Бельгия, Испания, Германия, Нидерланды, Австралия. В Словении, где возраст выхода на пенсию 58 лет, он повышается до 60 для тех, кто уплачивал взносы в течение 40 лет, если меньше – то до 65 лет. Во Франции минимально необходимый период уплаты взносов с текущих 41,5 года будет постепенно повышен до 43 лет.

Канада и Франция повышают ставки взносов. Ужесточаются условия раннего выхода на пенсию: в Португалии этой возможности лишились все, в Финляндии – работники частного сектора, в Испании пенсия уменьшается на 7% за каждый досрочный год выхода на пенсию. Одновременно вводятся стимулы для более позднего выхода на пенсию, расширяются возможности совмещения получения пенсии с продолжением работы.