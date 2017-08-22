Международные организации сэкономили до 40% бюджета на лекарства – МОЗ

Власти подсчитали, что такой способ закупки медикаментов является более выгодным, чем через министерство

Международные организации во время закупок лекарственных средств сэкономили до 40% бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины, ссылаясь на отчет Счетной палаты.

Согласно отчету, ряд препаратов закупался в 26 раз дешевле по сравнению с закупками Минздрава в 2015 году.

"Вывод отчета: закупка лекарств через международные организации являются сейчас экономически более целесообразными, чем закупка через Министерство здравоохранения", – отметили в Минздраве.

Среди недочетов международных закупок, на которые Счетная палата обратила внимание – неусовершенствованный учет остатков лекарств, а также расчет регионами потребности в них.

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Напомним, международные организации проведут для Украины за бюджетный счет закупки лекарств по по 39 государственным программам на общую сумму – такое соглашение с ними ранее подписало Министерство здравоохранения.