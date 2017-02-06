Международные резервы Украины сократились до 15,4 миллиарда долларов

В Нацбанке отметили, что снижение резервов вызвали временные сезонные факторы на межбанке и проведение платежей по госдолгу

Международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% – до 15,445 миллиарда долларов на 1 февраля 2017 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные.

По информации НБУ, снижение резервов обусловлено временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке и проведением платежей по государственному долгу.

Нацбанк отметил, что в ходе интервенций на межбанковском валютном рынке в январе продал 235,8 миллиона долларов, при этом выкупив с рынка 157,8 миллиона долларов, т.е., на 78 миллионов долларов меньше.

Кроме того, по информации НБУ, из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 138 миллионов долларов.

Также сообщается, что по результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% – до 15,539 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины ожидает роста международных резервов по итогам 2017 года до 21,3 миллиарда долларов, 2018 года – до 27,1 миллиарда долларов.







