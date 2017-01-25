Микольская рассказала, в какой украинской продукции заинтересован Израиль

Украина ведет с Израилем переговоры о создании зоны свободной торговли

Израиль, с которым Украина ведет переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), заинтересован в украинской продовольственной продукции высокой степени переработки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на торгового представителя Наталью Микольскую.

"Мы видим интерес израильского бизнеса к украинскому продовольствию. Причем речь идет не о сырье, а о готовой продукции", – отметила Микольская.

По словам Микольской, Украине необходимо финализировать переговоры о создании зоны свободной торговли с Израилем конкретными практическими шагами.

"Благодаря нашим усилиям диалог о ЗСТ с Израилем интенсифицируется. Теперь наша задача – перевести его в практическую плоскость", – подчеркнула торгпред.

Напомним, Украина и Израиль планировали завершить переговоры по зоне свободной торговли еще в конце 2016 года. Однако переговорный процесс продолжился в 2017 году.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Государство Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).