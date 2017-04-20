Минфин ухудшил прогноз по экономике Украины

Сегодня, 13:40

О сценариях экономического коллапса речь не идет, заверил Данилюк

Рост ВВП Украины замедлится
Рост ВВП Украины замедлится. Автор фото: Сергей Ус, "Сегодня"

Украинское правительство ожидает роста экономики в 2017 году на 2%. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute.

Министр напомнил, что в 2016 году экономика Украины продемонстрировала рост, переломив тренд последних четырех лет.

"На этот год мы ожидали роста на 3%. К сожалению, мы понизили этот прогноз на 1 п.п. – до уровня около 2%. Причина этому – захват боевиками квазиреспублик при поддержке России украинских предприятий на оккупированных территориях, которые платили налоги в украинский бюджет", – сказал Данилюк.

При этом он подчеркнул, что о сценариях экономического коллапса речь не идет, поскольку украинским властям удалось стабилизировать экономику.

"Я не думаю, что рост на уровне 2-3% является приемлемым. Это не тот рост, которого люди ожидают от нас и ради которого мы прилагали усилия для проведения реформ в стране. Нам нужен более высокий рост, и я уверен, что мы способны этого достичь", – добавил министр.
По его словам, для активизации роста прежде всего нужна масштабная прозрачная и эффективная приватизация государственных активов.

Данилюк подчеркнул, что верит в высокий рост экономики, но чтобы получить показатели роста на уровне 6-7%, необходимо приложить усилия.

Напомним, как ранее сообщали эксперты, экономический рост Украины в 2017-2018 годах может быть достигнут за счет увеличения экспорта, улучшения условий внешней торговли, повышения потребительского и инвестиционного спроса.
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Источник:

УНИАН

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