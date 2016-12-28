Минфин Украины не смог привлечь средства в бюджет на последнем в этом году аукционе облигаций

В ходе аукциона инвесторы подали две заявки, но министерство их не удовлетворило

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 27 декабря, не привлекло средства в государственный бюджет.

По информации на сайте министерства, инвесторам были предложены гривневые облигации сроками обращения 3, 6 и 9 месяцев, а также 1 и 2 года.

В ходе аукциона инвесторы подали две заявки на приобретение двухлетних бумаг, которые Минфин оставил без удовлетворения.

Как сообщалось, Минфин в четвертом квартале текущего года планировал размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также 2, 3 и 5 лет и валютных облигаций сроками обращения от 17 до 24 месяцев.