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Минфин Украины не смог привлечь средства в бюджет на последнем в этом году аукционе облигаций http://www.segodnya.ua/img/article/7836/55_main.1482855477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/55_tn.1482855477.jpg Экономика В ходе аукциона инвесторы подали две заявки, но министерство их не удовлетворило

Минфин Украины не смог привлечь средства в бюджет на последнем в этом году аукционе облигаций

Вчера, 18:17

В ходе аукциона инвесторы подали две заявки, но министерство их не удовлетворило

Минфин не смог привлечь деньги на сегодняшнем аукционе. Фото: Forbes
Минфин не смог привлечь деньги на сегодняшнем аукционе. Фото: Forbes

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 27 декабря, не привлекло средства в государственный бюджет.

По информации на сайте министерства, инвесторам были предложены гривневые облигации сроками обращения 3, 6 и 9 месяцев, а также 1 и 2 года.

В ходе аукциона инвесторы подали две заявки на приобретение двухлетних бумаг, которые Минфин оставил без удовлетворения.

Как сообщалось, Минфин в четвертом квартале текущего года планировал размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также 2, 3 и 5 лет и валютных облигаций сроками обращения от 17 до 24 месяцев.
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Источник:

УНИАН

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