Минимальная пенсия в Украине вырастет на 10% – Рева

Повышение состоится уже в следующем году, предупредил министр

Минимальная пенсия в Украине с декабря 2017 года вырастет на 10,1% – до 1373 грн. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Пенсия будет с декабря 1373 грн", – сказал он.

Как известно, с декабря этого года минимальная пенсия составляет 1247 грн.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщал, что в связи с повышением минимальных социальных стандартов в Украине вырастут также размеры более 80 видов выплат. В том числе, повышение касается 8,5 млн пенсионеров.

С 1 декабря в Украине более чем на 10% выросли минимальные социальные стандарты. В целом за год рост минимальных соцстандартов составляет 16,1% при инфляции 12% (прогноз в базовом сценарии).