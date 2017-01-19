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Миру прочат подорожание нефти http://www.segodnya.ua/img/article/7893/79_main.1484737347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/79_tn.1484737347.jpg Экономика Цены на сорт WTI могут вырасти из-за американских налогов, считает инвестиционный экспрет

Миру прочат подорожание нефти

Сегодня, 08:19

Цены на сорт WTI могут вырасти из-за американских налогов, считает инвестиционный экспрет

ОПЕК захочет быстрого роста цен на нефть, считает специалист. Фото: AFP
ОПЕК захочет быстрого роста цен на нефть, считает специалист. Фото: AFP

Американская нефть марки WTI, которая сейчас торгуется с дисконтом к Brent, может стать на 10 долларов дороже североморского сорта WTI, если США одобрят обсуждаемые изменения в налогообложении импорта и экспорта. Такой прогноз озвучил директор по инвестициям Andurand Capital Management Пьер Андюран.

Андюран повторил прогноз роста нефтяных цен до 70 долларов за баррель в текущем году, сообщил Bloomberg. По мнению эксперта, ОПЕК захочет увидеть более быстрый рост цен, чтобы сгладить эффект от потенциальных налоговых реформ в США.

Соглашения ОПЕК и других производителей нефти о сокращении добычи будут соблюдаться примерно на 80%, считает Андюран.

Он уверен, что к середине 2017 года нефтяной рынок вернется к бэквордации, в условиях которой у производителей сланцевой нефти (в первую очередь, североамериканских) пропадает стимул хеджировать поставки. Ликвидация хеджевых позиций окажет поддержку ценам, добавил Андюран.

Напомним, как неоднократно поясняли специалисты, мировые котировки нефтяного рынка сказываются на ценах на топливо в Украине лишь через 3-4 месяца.
нефть, ОПЕК, прогноз, WTI, цены на нефть, рост цен

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Источник:

Интерфакс-Украина

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