МВФ не обрадовался отставке Гонтаревой

Вчера, 13:17

Глава НБУ заверила Фонд, что реформы в Украине продолжатся

МВФ рассчитывает на продолжение реформ в Украине. Фото: AFP
МВФ рассчитывает на продолжение реформ в Украине. Фото: AFP

Международный валютный фонд (МВФ) был в курсе планирующейся отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее уходу с должности.

"Я давно проинформировала МВФ о своем решении. Не могу сказать, что они были счастливы. Но они понимают, что институция построена, что это реальная институциональная реформа. Поэтому они понимают, что если институция построена, продолжение будет. Один человек не сможет сделать что-либо, чтобы это разрушить", – заявила Гонтарева.

По ее словам, НБУ и МВФ согласовали макроэкономические прогнозы.

"В графике [программы финансирования] есть наши структурные реформы. Нужно делать реформы, а не рассказывать о персоналиях, от которых якобы что-то зависит. Ничего от персоналий не зависит – зависит от страны, как она делает эти реформы. Нас поддерживает МВФ, потому что мы делали реформы", – заявила Гонтарева.

Глава НБУ также заявила, что в этом году Украина может получить еще три транша МВФ

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой. В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

Ранее СМИ сообщали, что новым главой НБУ может стать нынешний глава Совета Нацбанка Александр Данилишин.

Как сообщалось, 3 апреля, МВФ, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, одобрил выделение денег УкраинеДеньги начали поступать на счета НБУ 5 апреля. Нацбанк планирует существенно увеличить золотовалютные резервы за счет помощи МВФ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусмотрено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 8,7 млрд долларов.  
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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