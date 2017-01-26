МВФ определится с датой заседания по Украине

Международный валютный фонд (МВФ) определится с датой заседания Совета директоров по вопросу третьего пересмотра программы EFF после доработки меморандума о сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей в четверг.

"Управляющий директор Фонда Кристин Лагард встречалась с представителями Украины в Давосе. Она отметила существенный прогресс в реформах, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF", – сообщил Мюррей.

По его словам, Фонд прдолжает взаимодействие с украинскими властями "по некоторым оставшимся вопросам": в частности, дорабатывает меморандум об экономической и финансовой политике относительно временных графиков дальнейших действий.

"Как только документ будет доработан, отчет о завершении пересмотра программы будет подан Совету директоров в течение ближайших недель. У меня пока нет точной даты", – сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

Напомним, ранее Рева заявил, что одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от МВФ является дефицит Пенсионного фонда. До этого СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста.

В свою очередь вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сообщения относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, распространяются для "запугивания людей".

Сам Рева уже объяснял, что пенсионный возраст в Украине пока не будут повышать, а все рекомендации МВФ согласовываются во время переговоров.

Кстати, по мнению главы МВФ Кристин Лагард, согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи можно ожидать в течение ближайших нескольких дней.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США.