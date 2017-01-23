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МВФ предложил Украине повысить пенсионный возраст – Рева http://www.segodnya.ua/img/article/7908/45_main.1484661574.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/45_tn.1484661574.jpg Экономика Министр уверяет, что правительство не согласно с Фондом и предложит свой вариант решения проблемы

МВФ предложил Украине повысить пенсионный возраст – Рева

Сегодня, 13:30

Министр уверяет, что правительство не согласно с Фондом и предложит свой вариант решения проблемы

МВФ не требует повышения пенсионного возраста, но рекомендацию дает. Фото: AFP
МВФ не требует повышения пенсионного возраста, но рекомендацию дает. Фото: AFP

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда (ПФ) путем поднятия пенсионного возраста, в Министерстве социальной политики с этим не согласны. Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева, передает "112 Украина".

"МФВ предлагает свой вариант решения проблемы дефицита Пенсионного фонда. Ключевым элементом, который они считают, это необходимость поднять пенсионный возраст. Мы с этим не соглашаемся. Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты", – сказал чиновник.

Также министр отметил, что в Конституции отмечается, что привилегии в начислении пенсии быть не может.

Кроме того, министр добавил, что выступает за введение накопительной пенсионной системы в Украине, однако считает, что при дефиците ПФ это будет непрофессионально.

Напомним, ранее Рева заявил, что одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от МВФ является дефицит Пенсионного фонда. До этого СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста.

В свою очередь вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.  Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сообщения относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, распространяются для "запугивания людей".

Сам Рева уже объяснял, что пенсионный возраст в Украине пока не будут повышать, а все рекомендации МВФ согласовываются во время переговоров.

Кстати, по мнению главы МВФ Кристин Лагард, согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи можно ожидать в течение ближайших нескольких дней.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США
Украина, мвф, пенсии, Рева

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