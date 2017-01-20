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На форуме в Давосе царил тотальный ужас – Чубайс http://www.segodnya.ua/img/article/7900/61_main.1484902122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/61_tn.1484902122.jpg Экономика Глава россйиского "Роснано" заговорил о конце старого мирового порядка

На форуме в Давосе царил тотальный ужас – Чубайс

Сегодня, 10:47

Глава россйиского "Роснано" заговорил о конце старого мирового порядка

Гендиректор &quot;Роснано&quot; Анатолий Чубайс. Фото: ТАСС
Гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс. Фото: ТАСС

На Всемирном экономическом форуме в Давосе сложилась атмосфера ужаса в связи с обеспокоенностью его участников глобальной политической катастрофой и крахом того мирового порядка, который существовал с конца Второй мировой войны. Об этом заявил глава российской компании "Роснано" Анатолий Чубайс, передает BFM.

"Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз. Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис, у всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом? " — сказал он.

Разрушение прежнего миропорядка, по словам Чубайса, хорошо продемонстрировало выступление на форуме председателя КНР Си Цзиньпина, которое стало "одой рыночной экономике".

"Это произошло два дня назад, и практически в это же время Трамп (избранный президент США — Ред.) в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся", — резюмировал Чубайс.

Напомним, в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков, с которыми миру предстоит столкнуться в этом году. По прогнозам специалистов, в тройку самых больших опасностей вошли природные катаклизмы, геополитические потрясения и технологические риски. "Сегодня" разобралась, какие из мировых опасностей могут грозить Украине.
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Lenta.ru

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