Нацбанк думает ввести купюру 1000 гривен: все подробности

В скором времени украинцы смогут положить в свои кошельки новую купюру — номиналом в 1000 гривен. Об этом намекнула глава НБУ Валерия Гонтарева, отвечая на вопрос, не появится ли в связи с повышением с 1 января минимальной зарплаты до 3200 гривен в обиходе новая банкнота. Информация о том, что "тысяча" уже разработана и ее украшает якобы писатель Пантелеймон Кулиш, периодически муссировалась в СМИ. "Сегодня" узнала у экспертов, чем может обернуться ввод новой тысячи — с Кулишом или кем-то другим.

Собственно, изображение Кулиша в НБУ на банкноте опровергли. "Могу вам сказать, что Пантелеймона там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне", — пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева, тем самым не опровергнув возможный выпуск тысячи. Однако, по мнению экспертов, введение в оборот нового номинала, уже десятого для Украины, — пока преждевременное решение. "В этом нет потребности, потому что существующих номиналов вполне достаточно, чтобы покупать товары и услуги. Тем более что появление нового большого номинала обычно свидетельствует о стремительном обесценивании валюты, а у нас на данный момент его нет, — объяснил нам глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.— Кроме того, существующие номиналы гривни адекватно соотносятся с номиналом твердых валют (евро и доллара). К примеру, в США средняя зарплата — $3,5 тыс. при максимальном номинале валюты в $100, а в Украине та же средняя зарплата — 3,5 тыс. грн, при этом у нас максимальный номинал — 500 грн".

С этим согласен и банковский эксперт Василий Горбаль: "Сейчас важно вернуть доверие населения к банковскому сектору, а ввод в оборот купюры в 1000 гривен может иметь противоположный эффект, вызвав панику насчет инфляции. Хотя на самом деле это ровным счетом ни о чем не говорит — во многих европейских странах с умеренной инфляцией есть крупные номиналы, которые используются лишь для банковских расчетов, — считает эксперт. — Кроме того, в мире уже давно идут по пути изъятия крупных купюр — в ЕС, например, планируют изъять из оборота банкноту в 500 евро".

По мнению экономистов, новая купюра может быть полезна разве что для оплаты крупных сделок наличными. "Появление новой купюры никакого прямого влияния на финсектор не имеет, вопреки обывательскому мнению. Если банк заказывает определенную сумму, то в экономику поступает именно она, без разницы, какими именно купюрами, — говорит экономист Алексей Геращенко. — А вот оплачивать крупные сделки наличными станет легче". А экономист Иван Никитченко считает, что появление нового номинала — вопрос времени. "Появление 1000 гривен в обороте вполне логичное и ожидаемое событие — темпы инфляции растут, цены растут. И если она не появится в 2017-м, то появится через год", — говорит экономист.

Соцсети фантазируют на тему лицевой стороны банкноты

Соцсети: от Януковича и леса-Кругляка

В интернете активно обсуждают появление новой тысячи. Шутят, что введение нового номинала лоббируют е-декларанты — мол, с их запасами наличности ее будет удобнее хранить. Также шутили, что надо печатать сразу десятитысячный номинал, так как лес-кругляк уезжает и бумаги скоро не будет. Еще пользователи фантазируют, кто бы мог украсить лицевую сторону банкноты. Подобные "фотожабы", к слову, появляются уже не первый год. Раньше на них "лепили" экс-президентов Кучму, Ющенко, беглого Януковича. Сейчас коллекцию от народа дополнили купюры с Бандерой. Впрочем, даже такой полет фантазии не сравним с фейком 2015 года от канала "Россия", который в новостях сообщил о разработанной украинскими националистами купюры... с Гитлером.

Одной бумажкой

Банкнота с самым большим номиналом в мире была введена в Венгрии 3 июля 1946 года — ее номинал составлял 1 миллиард триллионов пенге! В 2000-х в Зимбабве из-за гиперинфляции ходили купюры номиналом 100 трлн местных доллар. Правда, в 2009-м правительство объявило о деноминации, и кошельки зимбабвийцев существенно похудели.

В 2016-м то же самое произошло и в соседней Беларуси, где в продуктовом рассчитывались миллионами, а самой крупной купюрой была 200 тыс. рублей. Кстати, украинцы в свое время тоже были миллионерами — в 1991—1996 годах в обороте были купонокарбовонцы номиналом до 1 миллиона.

Сейчас самой крупной купюрой по покупательской способности считается банкнота в $10 000 — она изъята из оборота, но несколько сохранившихся экземпляров все еще считаются действительными.