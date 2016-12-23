Национализация "Привата" поможет НБУ заплатить в бюджет – Гонтарева

Национальный банк Украины (НБУ) сможет выполнить план отчисления прибыли в госбюджет-2017 в размере 45 млрд грн, несмотря на первоначальную ее оценку в 35,5 млрд грн. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Благодаря национализации ПриватБанка мы сможем расформировать резервы (созданные из-за просрочки ПриватБанком рефинансировония НБУ – Ред.). Они как раз и пойдут на прибыль Нацбанка, и мы сможем заплатить больше", – пояснила Гонтарева в эфире радио "Вести".

Гонтарева уточнила, что резервы были сформированы в размере 14 млрд грн, так как ПриватБанк просрочил погашение 14 млрд грн из 19 млрд грн рефинансирования.

Напомним, ранее Нацбанк критиковал правительство, заложившее в проект госбюджета-2017 поступление от центробанка 45 млрд грн в качестве прибыли за 2016 год, тогда как сам НБУ в ноябре оценил свою прибыль за 2016 год в 35,5 млрд грн.