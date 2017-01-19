"Нафтогаз" не подавал заявок на покупку газа у "Газпрома"

В НАК напомнили, что в декабре "Газпром" отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение

"Нафтогаз" не подавал заявок на поставки российского газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК на своей странице в Facebook.

"Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку "Газпрому" на поставку газа. Нет. В декабре "Газпром" отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда", – сказано в сообщении НАК "Нафтогаз" .

Ранее сегодня вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у Российской Федерации и имеет для этого необходимые средства.

При этом Шефчович напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к этому.

Напомним, Европейский союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности после принятия некоторых законопроектов. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович.