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"Нафтогаз" не подавал заявок на покупку газа у "Газпрома" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/30_main.1484843191.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/30_tn.1484843191.jpg Экономика В НАК напомнили, что в декабре "Газпром" отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение

"Нафтогаз" не подавал заявок на покупку газа у "Газпрома"

Сегодня, 18:26

В НАК напомнили, что в декабре "Газпром" отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение

&quot;Нафтогаз&quot; не собирался покупать газ у &quot;Газпрома&quot;. Фото: mignews.com.ua
"Нафтогаз" не собирался покупать газ у "Газпрома". Фото: mignews.com.ua

"Нафтогаз" не подавал заявок на поставки российского газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК на своей странице в Facebook

"Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку "Газпрому" на поставку газа. Нет. В декабре "Газпром" отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда", – сказано в сообщении НАК "Нафтогаз" . 

Ранее сегодня вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у Российской Федерации и имеет для этого необходимые средства.

При этом Шефчович напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к этому.

Напомним, Европейский союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности после принятия некоторых законопроектов. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович.
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Источник:

"Сегодня"

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