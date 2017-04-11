"Нафтогаз" подписал с зарубежными компаниями меморандум о совместном управлении ГТС

НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной оценки возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Согласно сообщению, меморандум подписали в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, комиссара ЕС по энергетике и климатическим воздействиям Мигеля Ариаса Каньете и министра экономического развития Италии Карло Календы.

Среди прочего, документ имеет целью долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа Украиной в соответствии со стандартами европейских рынков, безопасного и эффективного использования ГТС Украины, а также прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.

В рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления газотранспортной системы Украины, "чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной".

"Украина осуществляет отделения функции оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза", государственного вертикально-интегрированного холднингу, и выразила заинтересованность в сотрудничестве с опытными западными операторами ГТС по использованию национальной газотранспортной системы в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа", – отметили в "Нафтогазе".

Согласно сообщению пресс-службы НАК, реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, "что полностью соответствует Стратегии энергетической безопасности ЕС".

Вместе с тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что этот меморандум является лишь одним из начальных шагов на пути к совместному управлению ГТС.

"Это только меморандум – позиция о том, что мы с нашими европейскими партнерами должны совместно управлять нашей газотранспортной системой, что абсолютно естественно. Есть еще много вопросов, которые нужно отработать, чтобы эти намерения стали реальностью", – заявил Гройсман.

"Нафтогаз Украины" – вертикально-интегрированная компания полного цикла, включая разведку, добычу, транспортировку и хранение нефти и газа, а также поставку природного и сжиженного нефтяного газа потребителям. В 2016 году на группу приходилось 79% совокупной добычи газа в Украине (15,9 млрд куб. м из 20,1 млрд куб. м), 74% импорта газа в Украину (8,2 млрд куб. м из 11,1 млрд куб. м) и 82 млрд куб. м транзита газа в Европу (46% совокупного объема поставок российского газа в Европу).

"Укртрансгаз" – оператор одной из самых мощных систем транспортировки и хранения газа в мире. "Нафтогаз" – единственный акционер "Укртрансгаза". Мощность ГТС на входе превышает 302 млрд куб. м/год, а на выходе в европейском направлении составляет 151 млрд куб. м. Украинская ГТС связывает системы соседних России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Через них она интегрирована в более широкую европейскую газовую сеть, оставаясь самым коротким и эффективным транзитным маршрутом и важным элементом безопасности поставок газа в регионе.

Snam использует и развивает наибольшую и самую доступную систему трубопроводов в ЕС (длиной более 40 тыс. км), наибольшую инфраструктуру хранилищ в ЕС (емкостью 19 млрд куб. м) и один из первых LNG-терминалов, построенных в Европе.

Eustream является владельцем и оператором одной из крупнейших газотранспортных систем в ЕС. Миссия Eustream – транспортировать природный газ в Словакию и через Словакию на рынки Европы. Eustream – давний партнер оператора украинской газотранспортной системы, поскольку имеет с ней непосредственное и двустороннее сообщение.