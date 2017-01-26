Насиров рассказал о приоритетах налоговой на 2017 год
Глава ГФС убежден, что реформы фискальной службы помогут с детенизацией экономики Украины
Глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров во время пресс-конференции рассказал о приоритетах деятельности ГФС на 2017 год. Об этом докладывает пресс-служба ГФС.
Насиров отметил, что среди приоритетов на 2017 год – детенизация экономики Украины за счет борьбы с налоговым мошенничеством и таможенными правонарушениями, продолжение внедрения электронных сервисов ГФС, развитие инфраструктуры и разработка институционального потенциала, а также усиление международного сотрудничества благодаря получению поддержки со стороны партнеров
Насиров также сообщил, что в 2017 году прогнозируется увеличение платежей в Государственный бюджет на 99,5 млрд грн (на 19,2% по сравнению с 2016 годом).
"Мы продолжаем выступать за налаживание диалога с предпринимателями. Реализация планов на 2017 год позволит продолжить повышение социальных стандартов в Украине, улучшит имидж ГФС и усилит доверие к фискальных органов", – подчеркнул Насиров.
Напомним, в декабре 2016 года перевыполнение планов поступлений таможенных платежей составило 20%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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