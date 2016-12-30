Насколько выросли зарплаты и цены в 2016-м: итоги года

В Украине в 2016-м впервые за несколько лет темп роста социальных стандартов опередил инфляцию. Так, минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальная пенсия выросли почти на 16%, а цены – на 12%. При этом, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в стране увеличилась с 4362 до почти 5400 гривен. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как благосостояние украинцев изменилось за прошедший год.

Как изменилась зарплаты за год

В январе 2016-го минимальная зарплата в Украине была на уровне 1378 гривен, в то время как средняя зарплата по стране на тот момент достигла 4362 гривен. Меньше всего зарабатывали жители Тернопольской области (в среднем 3008 гривен), а самые богатые украинцы традиционно живут в столице – здесь на начало года средняя зарплата достигла 7126 гривен. В 18 областях Украины средний заработок не достиг и четырех тысяч гривен.

Как отмечает HR-эксперт Александр Белоус, статистика не учитывает ту часть зарплаты, которая выплачивается в конвертах, а также доход тех украинцев, которые работают без официального оформления.

В 2016-м правительство резко снизило налогообложение зарплат. Если раньше с каждой зарплаты в среднем нужно было отдать 37% ЕСВ (налог в пенсионный фонд), то с первого января 2016 года ставку снизили на 22%. Это позволило некоторым работодателям, не увеличивая фонд, поднимать зарплаты. Правда, как отмечают в Пенсионном фонде, большого эффекта это не дало.

С первого мая в Украине провели индексацию соцстандартов. Так, минималка выросла с 1378 до 1450 гривен, а пенсия – с 1074 до 1130 гривен. В это же время средняя зарплата по стране подросла до 4984 гривен. Для киевлян средний заработок вырос до 8080 гривен. А меньше всего традиционно зарабатывали жители Тернопольской области – 3630 гривен.

Для того чтобы уровень доходов вернулся хотя бы на показатель 2014-го года, поясняют экономисты, при современных ценах минимальная зарплата должна быть на 70% выше. Так, с 2014-го года цены выросли как минимум на 80%, а социальные стандарты – всего на 31%.

"Кумулятивная инфляция была достаточной высокой. Она составила за несколько лет 70%. Для того чтобы реальные доходы возросли, соцстандарты должны были увеличиться на 70%. Что касается более усредненного показателя, это уровень инфляции по состоянию трех лет: 2014, 2015 и 2016. Кумулятивный уровень инфляции превысит отметку в 90%. Чтобы украинцы как минимум не потеряли свои доходы, они должны получать зарплату в 1,9 раза больше", – поясняет исполнительный директор фонда Блайзера Олег Устенко.

"Кумулятивная инфляция была достаточной высокой. Она составила за несколько лет 70%. Для того чтобы реальные доходы возросли, соцстандарты должны были увеличиться на 70%. Что касается более усредненного показателя, это уровень инфляции по состоянию трех лет: 2014, 2015 и 2016. Кумулятивный уровень инфляции превысит отметку в 90%. Чтобы украинцы как минимум не потеряли свои доходы, они должны получать зарплату в 1,9 раза больше", – поясняет исполнительный директор фонда Блайзера Олег Устенко.

В то же время реальные зарплаты необходимо повысить как минимум на 24%, подсчитал аналитик Вадим Иосуб. "Иными словами, рост нынешних номинальных зарплат на эту величину при нулевой инфляции вернул бы уровень жизни украинцев к уровню 2013 года. Но об этом можно рассуждать чисто теоретически, т.к. во-первых, на такой рост зарплат у украинской экономики нет ресурсов, а во-вторых, такой рост номинальных зарплат привел бы к скачку инфляции, и цель по реальной зарплате все равно осталась бы не достигнутой", – отмечает эксперт.

Последняя в 2016-м году индексация прошла в декабре. Минимальная зарплата выросла до 1600 гривен, в то время как средняя к этому моменту перешла за отметку в 5400 гривен. В следующем же году правительство приняло решение сократить разрыв между средней и минимальной зарплатами и увеличить последнюю до 3200 гривен в январе 2017-го.

Как выросли цены

Один из ключевых факторов, который стимулировал рост индекса инфляции в этом году – подорожавшие коммунальные услуги. Производителям приходится закладывать в свою продукцию расходы на свет, газ, воду. В январе, по данным Государственной службы статистики, цены выросли на 0,9%, в феврале снизились на 0,4%. Также стабильно сокращалась инфляция летом – дешевели продукты. А вот в апреле цены резко подскочили – на 3,5%. Связано это, как пояснили в Госстате, с подорожанием газа.

"Существенным фактором, повлиявшим на общий показатель инфляции в апреле, было сезонное изменение тарифов на природный газ на 48,8%. Это привело к росту цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 20,1%", – говорится в сообщении.

По итогам 2016-го индекс инфляции достиг 12%.

В результате роста цен поменялась структура потребительской корзины украинцев. Если раньше 50-55% дохода семьи тратили на продукты, после инфляции, считает Олег Устенко, до 85% дохода украинцев с минимальными зарплатами будет уходить на продукты, остальное – на "коммуналку".

Эксперт поясняет, те, кто получают минимальные зарплаты и пенсии, платят за коммунальные услуги всего 15% от своего дохода, остальное покрывается субсидиями.

"У тех, кто имеет минимальный доход, потребительская корзина разделена на две большие группы: коммунальные платежи и продукты питания. Они получают субсидии, имеют возможность получить дотацию. Я бы предположил, что потребительская корзина бедного украинца, который получает субсидию, выглядит так: 85% своего дохода семья тратит на продукты, остальное – "коммуналка", – считает исполнительный директор фонда Блайзера.

"У тех, кто имеет минимальный доход, потребительская корзина разделена на две большие группы: коммунальные платежи и продукты питания. Они получают субсидии, имеют возможность получить дотацию. Я бы предположил, что потребительская корзина бедного украинца, который получает субсидию, выглядит так: 85% своего дохода семья тратит на продукты, остальное – "коммуналка", – считает исполнительный директор фонда Блайзера.

Олег Устенко также отмечает, чем беднее украинцы, тем больнее "бьет" по их бюджету инфляция. Так, индекс инфляции считается по всем группам товаров из утвержденной Кабмином потребительской корзины (более ста наименований). Те, чей рацион питания ограничен самыми необходимыми продуктами (некоторые из которых с 2014-го года подорожали на 300%), могут тратить на продукты в 2 раза больше, чем три года назад.