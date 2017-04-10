Названы главные покупатели украинской свинины

По итогам первой четверти текущего года весомым рынком для украинской свинины остается Грузия, куда направляют 78,5% свинины, вывозимой из Украины. Об этом сообщает аналитический отдел ассоциации "Свиноводы Украины".

Казахстан занял вторую отметку по приоритетности с 12% экспортируемого мяса свиней.

За первый месяц весны в тройку основных рынков вернулся и Гонконг.

"Импортеры из этой страны проявляют большой интерес к свиным субпродуктам из Украины: передние и задние свиные ноги, желудки, уши. На эти части отдельные операторы мясного рынка и просто трейдеры буквально "охотятся". Тогда как сами представители мясоперерабатывающих предприятий больше обрадовались бы такому спросу трейдеров на свиные полутуши и отруба", – отметила аналитик Александра Бондарская.

По итогам первого квартала 2017 года внешнеторговое сальдо Украины по торговле свежей, охлажденной и мороженой свининой составляет почти 2,5 млн долларов.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали серьезное подорожание свинины, в том числе из-за вспышек африканской чумы в Украине.