Названы победители всеукраинского проекта "Choice of nation"

Уже второй год подряд проводился потребительский опрос оценки магазинов. 5 августа на церемонии вручения премии были названы победители в различных категориях проекта "Choice of nation 2017". Проект проходил в три этапа: подача заявки, народное голосование и подведение итогов .

В течение восьми месяцев проводился опрос в режиме онлайн и у стоек социологической компании "SAI" в общественных местах. Люди во всех регионах страны принимали участие в опросе и отдавали свой голос в пользу любимого магазина. Для голосования необходимо было ответить на двенадцать вопросов с 10-бальной шкалой. Потребители давали оценку ассортименту, атмосфере, удобству способам оплаты, ценовой политике. Выиграть могла любая компания – в опросе был вариант проголосовать за магазин, которого нет в списке участников. Полученное количество голосов определили победителей (1,2 и 3 места) в каждой из категорий.

"В этом году мы получили более 150 заявок магазинов по всей Украине. Это были как национальные торговые сети, так и маленькие узкоспециализированные магазины. Мы получили более ста тысяч оценок. Могу с гордостью сказать, что население определило лучших из лучших", – отметила организатор проекта Кира Магдарян.

В номинациях были представлены 9 категорий стационарных магазинов и 5 категорий онлайн магазинов. Среди них победителем номинации "Лучший магазин сантехники" стала компания Santan.

"Звание "Лучший магазин" – это уровень, который определяется народным признанием. Мы очень рады, что покупатели достойно оценили нашу сеть магазинов. Надеемся, что в следующем году мы возьмем еще несколько призовых мест не только в этой категории", – отметил руководитель отдела маркетинга компании Santan Александр Шилов.

Также обычные пользователи сети могли выиграть ценный приз от партнеров проекта. Для этого нужно было угадать победителей опроса. Многие были близки, но точно угадал только один человек – отметила организатор проекта Кира Магдарян.

"Спасибо организаторам за такой важный проект. Компании, которые не выиграли, надеюсь, что они улучшат свой сервис и в следующем году возьмут призовые места" – участница проекта Алла.

"Choice of nation" – всеукраинский национальный проект, нацеленный на определение лучших стационарных и онлайн магазинов в Украине. Впервые присуждение премии украинским компаниям состоялось в 2016 году и стало очень популярным среди потребителей и магазинов. В этом году в конкурсе приняли участие более 150 различных компаний. Победители по категориям в номинации были такие "Лучший магазин строительных материалов", "Лучший магазин детских товаров" и другие.