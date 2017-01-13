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НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации гособлигаций http://www.segodnya.ua/img/article/7880/82_main.1484320617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/82_tn.1484320617.jpg Экономика Стороны рассматривают тридцатилетний максимальный срок погашения обязательств

НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации гособлигаций

Сегодня, 17:15

Стороны рассматривают тридцатилетний максимальный срок погашения обязательств

Процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ. Фото пресс-службы
Процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ. Фото пресс-службы

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов продолжают переговоры о реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.  

Погашение новых обязательств Министерства финансов перед Национальным банком будет происходить равномерно в течение длительного периода (пока обсуждается максимальный срок 30 лет). 

"Процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ. В настоящее время их сумма составляет около 383 млрд грн", – отметил министр финансов Александр Данилюк.

По словам заместителя председателя Национального банка Олега Чурия, этот процесс имеет две цели. Во-первых, облегчить нагрузку на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ, которые держит Национальный банк. Во-вторых, будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, совпадающей с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции.

В результате ОВГЗ, находящиеся в собственности Нацбанка, должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности с уровнем инфляции.
нбу, данилюк, овгз, реструктуризация

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Источник:

Интерфакс-Украина

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