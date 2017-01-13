НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации гособлигаций

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов продолжают переговоры о реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Погашение новых обязательств Министерства финансов перед Национальным банком будет происходить равномерно в течение длительного периода (пока обсуждается максимальный срок 30 лет).

"Процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ. В настоящее время их сумма составляет около 383 млрд грн", – отметил министр финансов Александр Данилюк.

По словам заместителя председателя Национального банка Олега Чурия, этот процесс имеет две цели. Во-первых, облегчить нагрузку на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ, которые держит Национальный банк. Во-вторых, будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, совпадающей с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции.

В результате ОВГЗ, находящиеся в собственности Нацбанка, должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности с уровнем инфляции.